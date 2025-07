Veja as causas e os sintomas da alergia a camarão

A alergia alimentar é uma resposta do sistema imunológico a determinadas proteínas presentes em alimentos que, normalmente, seriam inofensivas. Ela pode ocorrer em pessoas de qualquer idade e está se tornando cada vez mais comum em todo o mundo. Entre as comidas que mais provocam esse tipo de reação, o camarão se destaca como uma das causas mais frequentes.

A alergia a camarão pode se manifestar em qualquer fase da vida, mesmo em pessoas sem histórico familiar. Ela pode ser desencadeada não somente pela ingestão do crustáceo, mas também pelo contato com o alimento cru ou, em casos raros, pela inalação de partículas durante o preparo.

“Trata-se de uma reação do sistema imunológico à proteína do camarão, como a tropomiosina, que são confundidas com agentes nocivos. O corpo responde produzindo anticorpos que liberam substâncias como a histamina, responsáveis pelos sintomas alérgicos”, explica o Dr. Gustavo Guida, geneticista dos laboratórios Sérgio Franco e Bronstein, da Dasa.

Alergia como herança genética

A predisposição genética também tem um papel importante. Pessoas com pais alérgicos têm mais chances de desenvolver algum tipo de alergia, incluindo a frutos do mar. Esse quadro, chamado de atopia, está relacionado à maior sensibilidade do sistema imunológico a substâncias comuns no ambiente e na alimentação.