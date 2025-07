Saiba como se proteger de golpes que usam inteligência artificial

Os crimes virtuais cresceram 45% no Brasil em 2024, totalizando cerca de 5 milhões de fraudes. Segundo levantamento da Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor (ADDP), um em cada quatro brasileiros já sofreu tentativa de golpe e metade dessas vítimas caiu na armadilha.

Um dos fatores desse aumento é o uso de inteligência artificial (IA). Com o avanço da tecnologia, os golpistas conseguem criar vozes e imagens que parecem reais, tornando as fraudes mais convincentes e difíceis de serem detectadas. Os números revelam uma realidade preocupante: os criminosos estão cada vez mais sofisticados e criativos na hora de enganar as vítimas.