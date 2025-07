Paraíba vence o Miss Grand Brasil 2025

Kaliana Diniz, representante da Paraíba, foi a vencedora do Miss Grand Brasil Redes sociais / Divulgação

Foi eleita a nova Miss Grand Brasil 2025. Kaliana Diniz, representante da Paraíba, foi a vencedora da edição deste ano, em competição realizada neste domingo (6), no Espaço Immensità, em São Paulo. A vencedora representará o país no Miss Grand International 2025, previsto para outubro, na Tailândia.

Em segundo lugar ficou a Monã Vianna, Miss Grand Pará. A terceira colocação ficou com a Miss Grand Rio de Janeiro.

A Miss Grand Brasil 2024, a gaúcha Talita Hartmann, passa o reinado para a Miss Grand Brasil 2025, a paraibana, Kaliana Diniz Redes sociais / Divulgação

A cerimônia de abertura foi conduzida pela jornalista Chris Barth e contou com o tradicional desfile coreografado das candidatas. Também teve participação especial da gaúcha Thalita Hartmann, antiga detentora do título Miss Grand Brasil, que subiu ao palco ao lado das concorrentes.

Como foi o concurso

O Miss Grand Brasil 2025 começou na noite deste domingo (7), às 21h30, com o tradicional desfile de abertura e danças coreografadas. Thalita Hartmann participou do desfile de abertura ao lado das 27 candidatas, que, em seguida, se apresentaram para o público e o júri. A transmissão do concurso foi realizada no Youtube.

Top 15

A Miss Grand Rio Grande do Sul Bianca Becker também garantiu vaga no Top 15 do Miss Grand Brasil 2025.

Além dela, outras 14 candidatas avançaram na primeira peneira do concurso: Mato Grosso, Santa Catarina, Pernambuco, Rondônia, Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo, Ceará, Distrito, Federal, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Pará e Bahia.

Nesta etapa do concurso, as candidatas realizaram o desfile em trajes de banho e gala.

Top 9

Um empate técnico transformou o Top 8 do Miss Grand Brasil 2025 em um Top 9. Vestidas com trajes de gala, as misses retornaram ao palco para a escolha das semifinalistas. A representante gaúcha não avançou para esta fase. Foram selecionadas as candidatas dos estados do Pará, Paraíba, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Goiás, Bahia e Distrito Federal.

Nessa etapa, as participantes enfrentaram uma rodada de perguntas. Cada uma teve um minuto para responder às questões sorteadas, abordando temas variados diante do júri e do público.

Finalistas

A misses do Pará, Paraíba, Rio de Janeiro, Bahia e Santa Catarina foram escolhidas como as finalistas do concurso. Nesta etapa da competição, as misses devem realizar o "discurso da paz", onde a candidata tem cerca de dois minutos para apresentar suas visões sobre temas socialmente relevantes.

Outros destaques

O concurso de melhor traje típico foi vencido pela Miss Grand Piauí, Pietra Aguiar. Já a categoria melhor corpo foi vencida pela Miss Grand Bahia, Ananda do Espírito Santo, no desfile de traje de banho. A miss popularidade, eleita pelo voto do público, foi a Miss Grand Goiás, Lorena Campos.