Barbie ganha versão com diabetes tipo 1

Nova Barbie usa um CGM, sensor para medir em tempo real o nível de açúcar no sangue e fita médica no braço.

Com o intuito de promover maior inclusão, a Mattel lançou a primeira boneca Barbie com diabetes tipo 1. O anúncio oficial ocorreu na terça-feira (8). A nova Barbie foi projetada em parceria com a Breakthrough T1D, ONG que trabalha na pesquisa e avanços dos tratamentos da doença.