Conheça os benefícios do reconhecimento da multiparentalidade

O conceito de família vem passando por transformações significativas no Brasil, e um dos temas que mais têm ganhado espaço no Direito de Família é o reconhecimento da família multiparental — também chamada de “multiparentalidade”. Na prática, trata-se do reconhecimento jurídico de dois ou mais pais, ou mães, na certidão de nascimento de uma pessoa, refletindo laços de afeto e convivência que vão além da biologia.