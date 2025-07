Conheça as belezas naturais e culturais da Serra Negra 

Serra Negra é cercada por belezas naturais e tem programações para todos os tipos de turistas Andrea Cirillo Lopes / Shutterstock | Portal EdiCase

Localizada a cerca de 140 quilômetros da capital paulista, Serra Negra é uma das estâncias hidrominerais mais tradicionais do estado de São Paulo e integra o renomado Circuito das Águas Paulista. Fundada em 1828 e elevada à categoria de estância no século seguinte, a cidade desenvolveu-se a partir da agricultura e do cultivo de café, tendo recebido importantes levas de imigrantes italianos, responsáveis por boa parte da identidade cultural e produtiva local. O nome Serra Negra remete ao contraste visual da mata densa que cobria as montanhas da região no período colonial.

Com clima ameno de montanha, temperaturas médias entre 15°C e 25°C durante o ano e altitude média de 925 metros, o destino é procurado tanto no inverno, por casais em busca de romantismo, quanto no verão, por famílias interessadas em atividades ao ar livre. O acesso é fácil e rápido pelas rodovias SP-360 e SP-342, o que facilita a chegada de visitantes vindos de São Paulo, Campinas e do sul de Minas Gerais.

A infraestrutura turística é ampla e diversificada, com boas opções de hotéis, pousadas de charme, resorts e hospedagens voltadas ao bem-estar. A gastronomia, por sua vez, passeia pela culinária italiana, brasileira caipira e contemporânea, atendendo a públicos variados — desde os que buscam experiências sofisticadas até aqueles que priorizam a simplicidade e o sabor da comida caseira. Para opções de hospedagem e restaurantes acessar o site visiteserranegra.com.br.

Turismo rural e história

Longe do burburinho das grandes cidades, Serra Negra surpreende ao oferecer vivências autênticas em meio a propriedades rurais centenárias, vinícolas artesanais e cafezais premiados. Uma das experiências mais marcantes está no Sítio Bom Retiro, onde a família Carra mantém viva a tradição vinícola trazida de Parma.

Os visitantes são recebidos em uma antiga adega do século XIX. Ali, são produzidos artesanalmente vinhos finos — como Cabernet Sauvignon, Merlot, Bordô e Moscatel — além de espumantes e cachaças premiadas, como a lendária Cachaça Azul, elaborada com infusão da Flor de Laranjeira Lima da Pérsia. De coloração naturalmente azulada, aroma cítrico e sabor marcante, essa bebida homenageia o imperador Dom Pedro II e sua paixão por alquimias e experiências sensoriais.

A produção segue técnicas e cuidados transmitidos de geração em geração, com uvas selecionadas cultivadas no Rio Grande do Sul, garantindo exclusividade e excelência em cada garrafa. A família também produz o famoso Demi Panachê — um refresco à base de vinho elaborado com limão e água gaseificada — que tem o chef Erick Jacquin como garoto-propaganda. A bebida é amplamente comercializada em diversos estabelecimentos da cidade.

Vinícola Silotto

Outra propriedade que abre as portas ao público e carrega muita história é da vinícola Silotto. A história da família em Serra Negra remonta à chegada de Pietro Silotto, imigrante italiano vindo da região de Treviso, que se encantou com a paisagem do bairro Três Barras por lembrar a sua terra natal. Foi nesse local que ele adquiriu suas terras e iniciou uma nova vida ao lado dos irmãos Fortunato, Ângela e Henrique. O bairro, que chegou a ser cogitado como centro da cidade, acabou sendo deixado para trás devido ao relevo montanhoso, dando origem à ocupação da área hoje conhecida como centro de Serra Negra.

Pietro construiu sua casa em 1934 e ali criou seus 13 filhos, dividindo posteriormente suas terras entre eles. Seu quinto filho, Quinto Silotto, permaneceu na propriedade original, mantendo viva a tradição da família. Quinto também teve dez filhos, e muitos deles começaram a trabalhar na lavoura ainda na infância, cultivando com orgulho e dedicação as terras herdadas. O amor à terra permanece até hoje, evidenciado no cuidado com a videira centenária plantada por Pietro, no cultivo da cana-de-açúcar e do café, e na produção de bebidas artesanais que seguem receitas familiares transmitidas por gerações.

Atualmente, a propriedade produz vinhos e cachaças artesanais, que podem ser degustados pelos visitantes. Um dos grandes atrativos do local é o museu instalado dentro de um antigo tonel de madeira com capacidade para 60 mil litros, utilizado no passado para a fabricação de cachaça.

O espaço oferece uma verdadeira imersão na história da bebida e na trajetória da família Silotto. Além disso, a visita é enriquecida pelo contato com a natureza e pelo charme dos muitos gatos que vivem no sítio — acolhidos com carinho por uma das proprietárias, apaixonada pelos felinos. O ambiente rústico, o clima agradável e o calor humano fazem da propriedade um refúgio especial para quem deseja conhecer de perto as raízes da cultura rural do município.

Na Rota do Café

O Sítio São Geraldo, produtor do Café Nonno Marchi, pertence à família Marchi há mais de 50 anos. A história começou com Atilio Marchi, passou para seu filho Geraldo e hoje é conduzida com paixão por Roberto Marchi e sua esposa Rosana, que vivem na propriedade desde 1998. Em 2016, iniciaram a produção de cafés especiais. Os grãos arábica da propriedade já conquistaram diversos prêmios, como o de 2º melhor café de São Paulo em 2020.

A marca nasceu do desejo de homenagear as raízes italianas da família. Inicialmente chamada Sinhô Geraldo, foi renomeada em 2020 como Nonno Marchi, em referência ao avô Atilio. A tradição do cultivo do café vem desde 1885, quando os antepassados chegaram da Itália e começaram a trabalhar nas lavouras da região.

Os visitantes podem vivenciar todas as etapas da produção durante uma visita guiada, que inclui tour pelo cafezal e degustação. O pôr do sol no Vale das Três Barras, a paz do campo e a hospitalidade tornam a experiência ainda mais especial. Desde 2019, o sítio integra a Rota do Café, iniciativa de produtores do Bairro da Serra que busca valorizar a cultura cafeeira e as belezas locais. Ideal para quem busca contato com a natureza, café de qualidade e uma imersão na história de uma família apaixonada pela terra.

Gastronomia

Aliando turismo rural e gastronomia ímpar, temos o Sítio São Luiz – Bella Roccia, que funciona como vinícola e restaurante. A área do restaurante foi recentemente ampliada com uma construção de pedra charmosa e aconchegante.

À noite, o rodízio de pizzas artesanais é embalado por apresentações de dança de influência italiana. No rodízio, sete sabores exclusivos de pizza, todos preparados artesanalmente com ingredientes frescos e selecionados, incluindo massas feitas na própria cozinha da casa.

O cardápio é harmonizado com vinho artesanal e suco de uva produzidos na vinícola, além de uma sobremesa caseira que encerra o jantar com chave de ouro. Entre os sabores servidos estão opções como a clássica margherita com muçarela de búfala e manjericão, calabresa com cebola fina e azeite extravirgem, e a especial pizza da nonna, que leva parmesão, cubinhos de tomate, salsinha e lascas de alho frito. Vale ressaltar que a casa funciona sob reserva, já que é muito procurada por moradores e visitantes da região.

O local, que também comercializa doces artesanais, preserva uma antiga casa que funciona como lojinha e museu, onde é possível conhecer mais sobre a história da família. União entre tradição, sabor e hospitalidade torna o espaço um atrativo especial para quem visita Serra Negra em busca de experiências autênticas.

Restaurante La Terrazza

Outro estabelecimento que o turista não pode deixar de visitar é o Restaurante La Terrazza, do empreendedor Rafael Accorsi. Com arquitetura elegante e atendimento impecável, a casa oferece o melhor da culinária italiana em um ambiente acolhedor e requintado.

O cardápio destaca massas artesanais preparadas com maestria, que podem ser acompanhadas por vinhos selecionados de diferentes países. Entre os pratos mais pedidos, estão o tagliatelle trufado, com fonduta de parmesão e cubos de mignon, e a parmigiana clássica, servida com mafaldini ao molho alfredo. Para fechar a experiência com chave de ouro, o cannoli de pistache com calda de frutas vermelhas é uma ótima escolha.

O restaurante ainda conta com um elegante piano bar que, ocasionalmente, recebe apresentações de jazz. A cozinha pode ser vista pelos clientes através de um vidro, permitindo acompanhar de perto a produção das massas frescas — um verdadeiro espetáculo de sabor e cuidado.

Passeios de jipe

Os passeios rurais ficam ainda mais interessantes quando realizados de jipe. A empresa Serra 4×4 leva por rotas rurais de Serra Negra, com visitas a pontos turísticos, adegas, cachaçarias, fazendas de café e muito mais. Há muitos diferenciais em optar por esse tipo de passeio.

Enquanto os carros tradicionais percorrem as estradas principais, o jipe vai cortando o caminho passando por fazendas e cruzando plantações de café, onde é possível tirar belas fotos e até mesmo degustar a fruta direto do pé que, curiosamente, não tem o sabor amargo da bebida. Além disso, durante o trajeto o condutor vai contando curiosidade e dados históricos dos locais por onde o veículo passa, chamando a atenção para pontos de interesse.

Um dos lugares mais emblemáticos para onde o jipe leva e, surpreendentemente, pouco conhecido é o Alto da Serra, de onde é possível ter uma vista panorâmica de Serra Negra e até mesmo das cidades ao redor. Ali é possível desfrutar de um pôr-do-sol magnífico e apreciar os parapentes que partem do local e enfeitam o céu com os corajosos dispostos a encarar a aventura. O local possui uma boa estrutura com bancos, banheiro público e food trucks diversos de comidas e bebidas, como da cervejaria e Dortmund.

O passeio no teleférico liga o centro da cidade ao mirante do Cristo Redentor wtondossantos / Shutterstock | Portal EdiCase

Experiências para todos os sentidos

A experiência sensorial de Serra Negra vai além das paisagens. No centro é possível fazer passeios tradicionais. Para quem viaja em família, a Disneylândia dos Robôs é uma atração curiosa e divertida, com centenas de esculturas mecânicas feitas a partir de sucata. Já o passeio no teleférico, que liga o centro da cidade ao mirante do Cristo Redentor, oferece uma vista deslumbrante das montanhas, sendo imperdível em dias de céu limpo. Outro ponto que tem chamado bastante a atenção e virou um dos cartões postais da cidade é a Fontana di Trevi, uma charmosa réplica da fonte original na Itália.

Para quem gosta de compras, as charmosas ruas comerciais do centro reúnem uma variedade de lojas de malhas, calçados, couro, artesanato e produtos regionais, perfeitas para quem busca qualidade com bom preço. Cafeterias, sorveterias e lojas especializadas em gelatos artesanais e chocolates finos completam o passeio, agradando aos paladares mais exigentes.

Já para momentos de relaxamento e autocuidado, o Balneário Municipal, comandado por Sandra Perez, é o endereço certo. Em um ambiente acolhedor e tranquilo, são oferecidos diversos tipos de tratamentos corporais e estéticos. Os banhos de imersão com sais e espuma, por exemplo, são personalizados com diferentes essências, promovendo um momento de profunda conexão e relaxamento. É o local ideal para recarregar as energias.

Durante o inverno, Serra Negra também se transforma em um polo cultural com o tradicional Serra Negra in Concert, festival que reúne apresentações musicais de alta qualidade em praças, igrejas e espaços culturais da cidade. Com entrada gratuita, o evento valoriza a música instrumental, erudita e popular brasileira, oferecendo ao público concertos ao ar livre em meio ao charme do inverno na Serra da Mantiqueira.