Confira as características do Macaco no Horóscopo Chinês

O Macaco é o nono signo do Horóscopo Chinês. No zodíaco, corresponde ao signo de Leão. Com polaridade Yang, ele é regido pelo planeta Vênus. O elemento desse nativo é o metal, a pedra é o rubi, a erva é o cravo e o aroma é o sândalo. Sua flor é o girassol e as cores são o amarelo, o laranja e o dourado. O metal é o ouro e o número da sorte é o 1.

Quem são os nativos de Macaco?

Características marcantes do Macaco

De acordo com Victor Souza, tarólogo e numerólogo, os nativos do Macaco são generosos e guiados pela emoção. Além disso, têm muita facilidade em perdoar e em se adaptar a situações que, a princípio, poderiam lhe ser adversas. A popularidade e a seriedade dessas pessoas fazem com que as portas se abram com relativa facilidade. Vaidosas, elas apreciam o conforto.