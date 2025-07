8 dicas para começar a praticar corrida com o cachorro

Correr com o cachorro é uma forma de manter o bem-estar e reforçar os laços LarsZ / Shutterstock | Portal EdiCase

Nos últimos anos, a corrida tem ganhado cada vez mais espaço entre os brasileiros que buscam uma vida mais ativa, saudável e equilibrada. A prática, além de ajudar na queima de calorias, fortalecimento muscular e melhora da respiração, também contribui para o bem-estar emocional, sendo uma aliada poderosa contra o estresse e a ansiedade do dia a dia.

Além de cuidar do corpo e da mente, é possível compartilhar esse momento com um companheiro fiel e cheio de energia. Correr com o cachorro é uma forma divertida de estreitar os laços com o animal e ainda garantir que ele também se mantenha saudável. No entanto, para que essa atividade seja segura, prazerosa e benéfica tanto para o tutor quanto para o pet, é preciso atenção, preparação e cuidados específicos. Veja abaixo!

1. Avalie a saúde do cachorro antes de começar

Antes de colocar o tênis e sair correndo com seu cão, leve-o ao veterinário para uma avaliação completa. Assim como os humanos, os cachorros também precisam estar com a saúde em dia para praticar exercícios físicos mais intensos. O profissional irá verificar o coração, os pulmões, o peso, as articulações e indicar se o seu pet está apto para correr. Essa avaliação é ainda mais importante no caso de filhotes, cães idosos ou raças com predisposição a problemas respiratórios e ortopédicos.

2. Entenda se a raça do seu cachorro é adequada para corrida

Algumas raças foram naturalmente desenvolvidas para trabalhos físicos e têm grande resistência, como o border collie, o husky siberiano e o labrador retriever. Outras, como os buldogues, pugs e shih tzus, têm limitações respiratórias e estruturais que tornam a corrida uma atividade arriscada. Mesmo os cães sem raça definida devem ser observados quanto ao porte, nível de energia e condições de saúde.

3. Inicie com caminhadas e aumente o ritmo aos poucos

É essencial que a introdução à corrida seja feita de maneira gradual. Comece com caminhadas leves e aumente a duração e o ritmo conforme o cachorro for se adaptando. Depois, alterne momentos de caminhada com pequenos trechos de corrida. Esse processo ajuda a fortalecer os músculos, preparar o sistema cardiovascular do animal e fazer com que ele compreenda o novo ritmo da atividade.

4. Invista em equipamentos próprios para a atividade

A segurança e o conforto durante a corrida dependem muito dos acessórios utilizados. Substitua a coleira tradicional por um peitoral anatômico, que evita pressão no pescoço e distribui melhor a força. Use guias com sistema de amortecimento e, se possível, modelos que podem ser presos à cintura do tutor, deixando as mãos livres. Também é importante usar identificação com nome e telefone no peitoral do cachorro, caso ocorra algum imprevisto.

Dê preferência para corridas no início da manhã ou no final da tarde Ground Picture / Shutterstock | Portal EdiCase

5. Escolha horários mais frescos e trajetos adequados

Correr no calor pode ser perigoso para os cães, pois eles não transpiram como os humanos e têm mais dificuldade para controlar a temperatura corporal. Por isso, dê preferência para corridas no início da manhã ou no final da tarde. Além disso, evite asfalto quente, que pode queimar as almofadinhas das patas. Opte por lugares com sombra, grama ou trilhas, e fuja de ruas movimentadas com muito barulho ou trânsito intenso, que podem gerar estresse no animal.

6. Leve água e ofereça pausas durante o percurso

Durante a corrida, o cachorro pode ficar com sede rapidamente, especialmente em dias mais quentes. Leve uma garrafinha de água e um recipiente portátil para oferecer líquidos em intervalos regulares. Além disso, faça pausas estratégicas para ele descansar, farejar, se aliviar e explorar o ambiente.

7. Observe os sinais do corpo do cachorro

Nem todos os cães conseguem acompanhar longos percursos ou manter o mesmo ritmo durante o treino. Por isso, é fundamental observar se o animal está ofegante demais, mancando, salivando excessivamente ou tentando parar. Esses são sinais claros de que ele precisa descansar. É importante estar sempre atento ao comportamento do pet e nunca forçar o exercício além do limite.

8. Cuide das patas após a corrida