7 sinais de que seus produtos capilares estão fazendo mal à saúde

Você sai do salão com os fios lisos, alinhados e brilhando. Mas, poucos dias depois, começa a sentir coceira no couro cabeludo, queda acentuada e até sensações como dor de cabeça ou náusea. O que parece apenas uma reação passageira pode ser, na verdade, o reflexo de um problema grave: o uso de substâncias proibidas ou disfarçadas em produtos capilares — e que, silenciosamente, comprometem a sua saúde.

De acordo com a terapeuta capilar Tatiana Araújo, criadora do método bioalinhamento, muitas reações adversas no couro cabeludo estão ligadas ao uso indevido de ácido glioxílico, glutaraldeído ou até mesmo formol camuflado, compostos com alto potencial tóxico, mas ainda comuns em alisamentos e tratamentos reconstrutores mascarados por nomes genéricos.