7 diferenças entre os gatos das raças thai e siamês 

Os gatos thai e siâmes têm diferenças tanto na aparência quanto no comportamento Cynthia A Jackson e Irina Nedikova / Shutterstock | Portal EdiCase

À primeira vista, os gatos das raças thai e siamês podem parecer iguais. Ambos possuem olhos azuis marcantes, pelagem clara com extremidades escuras e elegância nos movimentos. No entanto, quem observa com mais atenção e conhece a história de cada um percebe que existem diversas diferenças entre eles — tanto na aparência quanto no comportamento e nas necessidades do dia a dia.

As duas raças compartilham uma origem comum: a Tailândia, país onde eram admiradas por sua beleza e consideradas gatos nobres. No entanto, com o passar do tempo, o siamês passou por cruzamentos seletivos que o tornaram mais magro e vocal, enquanto o thai manteve um padrão mais próximo ao original.

Abaixo, confira algumas diferenças entre gatos das raças thai e siamês!

1. Estrutura corporal

O gato thai apresenta um corpo mais robusto e musculoso, com proporções equilibradas e aspecto arredondado. Ele tem um porte considerado médio, com membros fortes e peito largo. O siamês moderno, por outro lado, possui um corpo extremamente magro, alto e elegante, com membros longos e finos. Sua estrutura é leve, quase delicada, e foi intencionalmente desenvolvida para se distanciar do tipo físico original.

2. Formato da cabeça

O thai tem uma cabeça arredondada, com maçãs do rosto evidentes, testa suave e um focinho curto e largo. Por outro lado, o siamês moderno tem a cabeça em formato triangular, com linhas retas, focinho longo e uma aparência mais alongada e refinada. O perfil do rosto também é mais reto, sem as curvas suaves que caracterizam o thai.

O gato thai tem uma pelagem densa e macia Irina Nedikova / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Tipo e textura da pelagem

Embora ambos tenham pelo curto, a textura é bem diferente. O thai tem uma pelagem mais densa, macia ao toque e com subpelo visível. Seu pelo lembra um veludo mais encorpado. O siamês moderno, por sua vez, tem uma pelagem extremamente curta, fina e quase sem subpelo, o que faz com que o pelo fique rente ao corpo, destacando ainda mais sua silhueta magra.

4. Formato e expressão dos olhos

Os olhos do thai são grandes, redondos e muito expressivos. O azul é intenso, mas com um brilho mais suave. O siamês apresenta olhos amendoados e levemente inclinados. A coloração azul costuma ser mais viva e penetrante, reforçando o visual exótico da raça.

5. Comportamento e personalidade

Enquanto o thai é sociável, afetuoso e geralmente mais calmo, o siamês é conhecido por sua personalidade intensa. O primeiro costuma ser equilibrado, gosta de companhia, mas também aprecia momentos de tranquilidade. O segundo é extremamente apegado ao tutor, carente de atenção e muito ativo. Ele demanda mais interação diária, gosta de brincar, explora o ambiente constantemente e não gosta de ficar sozinho por longos períodos.

O gato siâmes tem um miado forte, grave e frequente Anna Krivitskaya / Shutterstock | Portal EdiCase

6. Grau de vocalização

O siamês é uma das raças mais comunicativas do mundo felino. Seu miado é forte, grave e frequente — alguns tutores relatam que ele “conversa” e até parece reclamar. O thai também vocaliza, mas com um tom mais suave, menos constante e mais parecido com o miado de gatos comuns.

7. Nível de energia e necessidade de estímulo