7 diferenças entre os cães das raças samoieda e spitz japonês

O samoieda e o spitz japonês são cachorros diferentes

O samoieda e o spitz japonês são duas raças de cachorro que, à primeira vista, podem parecer muito parecidas. Ambos têm pelagem branca e volumosa, expressão fofa e traços que lembram animais de pelúcia. No entanto, por trás dessa semelhança estética, existem diversas diferenças importantes entre eles — seja na origem, no porte, no temperamento, na rotina de cuidados ou na convivência com humanos e outros animais.

Abaixo, confira algumas diferenças entre os cães das raças samoieda e spitz japonês!

1. Origem da raça

O samoieda é uma raça antiga originária da Sibéria, onde acompanhava os povos nômades samoiedos em atividades como caça, pastoreio e puxar trenós. Criado para suportar o frio extremo, ele se tornou um cão forte, resistente e companheiro. O spitz japonês surgiu apenas no século XX, no Japão, a partir de cruzamentos com spitzes europeus, como o spitz alemão branco. Seu desenvolvimento foi voltado para companhia, o que influenciou diretamente seu temperamento e aparência.

2. Tamanho e porte

Uma das diferenças mais evidentes entre as duas raças está no porte físico. O samoieda é um cão de porte médio a grande, com machos podendo atingir até 60 cm de altura e pesar entre 25 e 30 kg. Ele tem estrutura forte, peito largo e corpo musculoso. O spitz japonês, por outro lado, é bem menor: tem porte pequeno, entre 30 e 38 cm de altura, com peso que geralmente varia entre 5 e 10 kg. Ele possui um corpo mais delicado, leve e compacto.

O spitz japonês solta menos pelo e exige menos escovação

3. Pelagem e volume de pelos

Ambas as raças possuem pelagem branca, mas as características dos pelos são diferentes. O samoieda tem pelagem dupla e extremamente densa, composta por um subpelo espesso que o protege do frio intenso. Seus pelos são mais ásperos ao toque e exigem escovação frequente, no mínimo três vezes por semana. O spitz japonês também possui pelagem dupla, mas com fios mais macios, sedosos e menos densos. Por isso, ele solta menos pelos e dá menos trabalho com a escovação.

4. Expressão facial e sorriso característico

O samoieda é conhecido mundialmente por seu “sorriso“, uma marca registrada da raça. Seu formato de boca, com cantos ligeiramente curvados para cima, faz com que ele pareça estar sempre sorrindo, mesmo quando está relaxado. Esse traço era valorizado por ajudar a evitar o congelamento da saliva em regiões frias. O spitz japonês, por outro lado, possui uma expressão meiga e simpática, com olhos redondos e orelhas bem posicionadas, mas sem o “sorriso” curvado.

5. Personalidade e comportamento

O samoieda é ativo, brincalhão e adora estar perto da família. Ele é extrovertido, gosta de participar de tudo e pode se mostrar insistente quando quer atenção. É também um cachorro que se apega profundamente ao tutor e sofre se ficar muito tempo sozinho. O spitz japonês, por sua vez, tem um temperamento mais tranquilo e reservado. É leal, afetuoso com os familiares e um pouco mais independente, sendo ideal para quem busca um companheiro equilibrado e menos agitado.

O samoieda tem alta necessidade de atividade física

6. Nível de energia e necessidade de exercícios

Devido à sua origem como cão de trabalho, o samoieda tem alta necessidade de atividade física. Ele precisa de longas caminhadas, brincadeiras interativas e estímulos mentais todos os dias. Se ficar ocioso, pode desenvolver comportamentos destrutivos. O spitz japonês tem nível de energia moderado: aprecia passeios e brincadeiras, mas também gosta de relaxar e se adapta bem a ambientes menores, como apartamentos.

7. Latido e vocalização