7 dicas para usar a argila verde no inverno

No inverno, as condições ambientais afetam diretamente a hidratação, a oleosidade e a sensibilidade cutânea. Nesse cenário, muitos ativos naturais ganham destaque por sua versatilidade e compatibilidade com as necessidades da estação. A argila verde entra nesse repertório como uma escolha inteligente, desde que aplicada com atenção ao tipo de pele e às recomendações específicas. Quando bem utilizada, pode transformar o cuidado diário em um verdadeiro tratamento de equilíbrio e renovação.