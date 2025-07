7 dicas para preparar o seu filho para a chegada de um irmão

Preparar o coração do primogênito, ao lado dos cuidados com o bebê, é parte essencial dessa jornada

Estar presente com qualidade, envolver a criança nos pequenos gestos do cotidiano e valorizar suas emoções são atitudes que fazem diferença. Preparar o coração do primogênito, ao lado dos cuidados com o bebê, é parte essencial dessa jornada. Veja, a seguir, orientações da Renata Castro para transformar esse novo começo em uma experiência amorosa para todos!

1. Conte a novidade de forma especial

2. Inclua-o nos preparativos

Convide-o para participar de pequenas escolhas, como a cor do quarto ou a roupinha do bebê. “Essa participação ativa transmite a mensagem de que ele continua sendo importante e que está ganhando um novo papel”, explica Renata Castro.

3. Acolha os sentimentos de ciúme

O ciúme é natural, afirma a pediatra. “Para a criança, lidar com um novo bebê em casa pode ser desafiador , pois ela divide colo, atenção e tempo dos pais”, explica. Em vez de corrigir com rigidez, acolha: “Você está triste porque agora precisa esperar um pouco mais?”.

4. Mantenha a rotina

Os pais devem reservar momentos de atenção exclusiva para a criança mais velha, mesmo com as demandas do filho mais novo

5. Ofereça atenção exclusiva

Mesmo com a demanda do recém-nascido, reserve pequenos momentos só com o mais velho. “Pode ser um banho juntos, a leitura de um livro ou uma caminhada no fim do dia”, orienta Renata Castro.