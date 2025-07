6 motivos para reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados

“Determinados alimentos já são do senso comum de que se tratam de produtos industrializados. Mas o que muitos não sabem é que há diversas outras opções que fazem parte do dia a dia de muitas pessoas e são ultraprocessados, como alguns pães de forma, biscoitos, bebidas de caixinha, margarina, salgadinhos e muito mais”, comenta Waleska Nishida, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera.