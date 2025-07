6 motivos para beber mais água durante o inverno

Beber mais água durante o inverno preserva a saúde e o bem-estar do corpo fast-stock / Shutterstock | Portal EdiCase

Ter sede no verão é uma sensação comum, já que o calor intenso aumenta a transpiração e a necessidade de reposição de líquidos. No entanto, manter-se hidratado no inverno é tão importante quanto nas estações mais quentes. Mesmo com temperaturas mais baixas, o corpo continua perdendo água, especialmente por meio da respiração e do ar seco característico do clima frio.

“Nos meses mais frios, o alerta natural de sede diminui e, consequentemente, a ingestão de líquidos também, e aí está o perigo. A hidratação é um cuidado contínuo, que não deve ser deixado de lado no inverno. Manter esse hábito simples pode ajudar a preservar a saúde e garantir bem-estar durante toda a estação. Não podemos esquecer que cerca de 70% do nosso corpo é composto por água […]”, alerta o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, Fellow da The Obesity Society — TOS (USA), presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN) e palestrante do CBN 2025.

Segundo o médico, não basta beber água apenas quando há sede ou grandes quantidades de uma vez só, pois isso pode sobrecarregar o organismo. “[…] O ideal é ingerir várias vezes por dia, com intervalos médios de 2 horas e porções de 300 ml. O consumo regular de água também ajuda a manter a função imunológica em dia, o que é fundamental no combate às infecções típicas do inverno, como gripes, resfriados e infecções respiratórias”, pontua.

A seguir, confira bons motivos para reforçar a hidratação no inverno!

1. Equilibra o organismo

A boa hidratação ajuda a regular a temperatura corporal, contribui para a desintoxicação do organismo e favorece a absorção de nutrientes, além de beneficiar a maciez da pele, o metabolismo celular, o bom funcionamento dos rins e a circulação sanguínea. A água também desempenha um papel importante durante a gestação, por compor o líquido amniótico que protege o embrião ao longo do seu desenvolvimento.

2. Auxilia na digestão e na saciedade

Beber água cerca de meia hora antes das refeições, por exemplo, pode auxiliar na digestão. Ela ocupa espaço no estômago e contribui para reduzir a fome. De manhã, ao despertar, ajuda a ativar os órgãos e tem efeito desintoxicante. À noite, antes de dormir, traz efeitos positivos para o aparelho cardíaco. Na prática de exercícios, ajuda a repor perdas de líquido com a transpiração.

3. Previne doenças

A hidratação é crucial para que o corpo humano desenvolva, com eficiência, todas as funções biológicas. Estudos científicos mostram uma associação entre o grau de hidratação e algumas doenças, como distúrbios urológicos, gastrointestinais, circulatórios e neurológicos. O baixo consumo de água pode desencadear sintomas de alerta, como menor vontade de urinar, produção reduzida de saliva e tonturas, pois o cérebro tenta se adaptar à falta de líquido.

4. Reduz a perda de líquidos

Sentir menos sede no inverno não significa que o organismo esteja perdendo menos água. Mesmo com temperaturas mais baixas, o corpo continua eliminando líquidos pela respiração, urina e suor — ainda que em menor intensidade — e essa perda precisa ser reposta diariamente.

5. Mantém as barreiras naturais do corpo

No inverno, o ar frio geralmente é mais seco, em especial em ambientes fechados e climatizados com aquecedores, o que contribui para o maior ressecamento das mucosas nasais, da garganta e da pele e aquela sensação incômoda ao respirar, engolir e mesmo se tocar. A hidratação ajuda a manter essas barreiras naturais íntegras e funcionam como uma defesa extra contra o risco de contaminações por vírus e bactérias comuns nesta época.

6. Protege a pele

No frio não é difícil perceber o ressecamento e a perda de elasticidade da pele. Beber líquidos é um cuidado de dentro para fora e pode ser complementado com o uso de hidratantes.

Mantendo a hidratação no frio

Veja algumas formas de garantir o consumo de água e a hidratação no inverno!

Beba água mesmo sem sede. Pode ser aos poucos, mas ao longo do dia;

Inclua na dieta chás naturais, caldos e sopas leves;

Consuma frutas e legumes ricos em água, pois ajuda a completar a hidratação;

Reduza o consumo de bebidas alcoólicas ou com cafeína, pois podem aumentar a perda de líquidos.