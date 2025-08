6 dicas para incluir mais proteínas nas refeições

As proteínas devem fazer parte de uma alimentação equilibrada New Africa / Shutterstock | Portal EdiCase

As proteínas são uma matéria-prima importante para a saúde do corpo. Responsáveis por parte da composição de todas as células e tecidos, formam músculos, esqueleto, pele, cabelos e unhas e constituem órgãos como coração, pulmão e rins. Além disso, também formam substâncias vitais para funcionamento e defesa do organismo, como hormônios, enzimas, neurotransmissores e anticorpos.

No entanto, para obter todos os seus benefícios, incluí-la nas refeições diárias é um critério fundamental que, muitas das vezes, não é cumprido devido à correria do dia a dia. Assim, muitas pessoas não consomem a quantidade recomendada de proteínas ou, ainda, exageram na dose, o que pode provocar fraqueza muscular, queda de cabelo, alterações na pele, problemas imunológicos etc.

Apesar disso, a boa notícia é que é possível incluir as proteínas nas refeições de forma saudável. Abaixo, com ajuda da nutricionista Liz Galvão, parceira da Verde Campo, empresa de produtos sem lactose, listamos algumas dicas!

1. Utilize diversas fontes

O corpo humano pode obter proteínas a partir de fontes vegetais, como feijões, amendoim, soja, castanhas, espinafre, brócolis, chia, linhaça, aveia e lentilha, e por fontes animais, como leite, carnes, ovos, iogurte e queijo.

Variar o cardápio com opções criativas pode ajudar a incluir proteínas desde as principais refeições até o lanchinho na hora da correria. Por exemplo: no café da manhã, ovos com queijo e sementes; nos lanches, iogurtes com castanhas ou granolas saudáveis; no almoço e jantar, carnes com cereais e leguminosas.

2. Planeje as refeições

Planejar as refeições é fundamental para o sucesso da alimentação. Ainda, evita que você fique “comendo qualquer coisa” ou até que deixe de comer — o que também não é o ideal.

3. Invista em lanches práticos

Sabemos que, hoje em dia, a maioria das pessoas vive uma rotina intensa. Então, ter opções que facilitam ajuda bastante, como os iogurtes e shakes proteicos, produtos cujo segmento continua a crescer. É interessante optar por marcas que se preocupem com os ingredientes de boa qualidade e que auxiliem no bem-estar.

Lanches práticos facilitam o consumo de proteínas PeopleImages.com – Yuri A / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Utilize pasta de oleaginosas como acompanhamento

Nos lanches práticos, vale investir também em pasta de amendoim, de castanha-de-caju, de amêndoas ou de nozes, pois elas são ótimas fontes de proteína vegetal e gorduras boas. Para isso, basta incluí-las como acompanhamento de frutas, pães integrais, panquecas ou até smoothies, isso ajuda a manter a quantidade de proteína diária e ainda adiciona mais sabor às refeições.

5. Use suplementos com moderação e orientação

Se você tem dificuldade em atingir a quantidade ideal de proteína com a alimentação, suplementos como whey protein (ou versões vegetais, como proteína de arroz ou ervilha) podem ser aliados, desde que indicados por um nutricionista.

6. Consulte um especialista

Em tempos de informações propagadas na internet, é preciso ficar atento. Fazer uma dieta por conta própria não é a melhor solução para ter resultados satisfatórios. Procure um nutricionista para te orientar, calcular as suas necessidades individuais de acordo com o seu organismo e objetivos. Ter uma dieta pré-estabelecida e um acompanhamento constante ajuda a manter a rotina de alimentação e conquistar o bem-estar.