Panqueca de cenoura tomertu / Shutterstock | Portal EdiCase

A cenoura é um ingrediente versátil e nutritivo, que adiciona cor, sabor e equilíbrio aos pratos do dia a dia. Rica em fibras, vitaminas e betacaroteno, ela se adapta facilmente a diferentes preparos — dos mais simples aos mais elaborados. Seu sabor levemente adocicado transforma qualquer refeição em um momento mais gostoso, sem a necessidade de técnicas complicadas ou ingredientes difíceis de encontrar.

Abaixo, veja, 5 receitas práticas e deliciosas com cenoura para o almoço!

Panqueca de cenoura

Ingredientes

2 xícaras de chá de cenoura ralada grosseiramente

ralada grosseiramente 2 ovos

4 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1/2 colher de chá de cúrcuma

1 colher de chá de fermento químico em pó

Azeite

Modo de preparo

Em um recipiente, bata ligeiramente os ovos. Junte a cenoura ralada, o sal, a pimenta-do-reino, a cúrcuma e misture. Acrescente a farinha de trigo aos poucos, mexendo bem até formar uma massa homogênea. Adicione o fermento por último e misture delicadamente.

Aqueça uma frigideira antiaderente com um fio de azeite em fogo médio. Com uma colher, coloque porções da massa e achate suavemente para formar pequenos discos. Frite em fogo médio por 3 minutos de cada lado, até ficarem douradas. Retire do fogo e sirva em seguida.

Salada morna de cenoura

Ingredientes

2 cenouras cortadas em rodelas

2 abobrinhas cortadas em rodelas

cortadas em rodelas 1/2 cebola roxa cortada em fatias grossas

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de orégano

1 colher de chá de páprica

Suco de 1/2 limão

Sal, salsinha e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, cozinhe as cenouras em água fervente até ficarem al dente. Escorra bem e reserve. Em um recipiente, misture a cenoura cozida, a abobrinha, a cebola e tempere com azeite, sal, pimenta-do-reino, orégano e páprica. Aqueça uma frigideira grande antiaderente em fogo médio e grelhe os legumes até ficarem dourados. Transfira para uma saladeira e regue com o suco de limão. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

Arroz colorido com cenoura

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz

2 cenouras raladas grosseiramente

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de ervilha

1/2 pimentão vermelho picado

4 xícaras de chá de água quente

2 colheres de sopa de azeite

Sal, salsinha e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até ficar transparente, junte o alho e mexa por 1 minuto. Adicione o pimentão, a cenoura ralada, o milho e a ervilha. Refogue por mais 3 minutos. Coloque o arroz e misture bem. Acrescente a água quente e tempere com sal e pimenta-do-reino. Mexa, abaixe o fogo e tampe a panela. Cozinhe até a água secar e o arroz ficar macio. Desligue o fogo, solte o arroz com a ajuda de um garfo e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.

Hambúrguer de cenoura empanado OnlyZoia / Shutterstock | Portal EdiCase

Hambúrguer de cenoura empanado

Ingredientes

3 cenouras raladas

1 batata cozida e amassada

cozida e amassada 1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de salsinha picada

4 colheres de sopa de farinha de rosca

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de chá de páprica

2 ovos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Farinha de trigo para empanar

Farinha de rosca temperada com ervas para empanar

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a cenoura ralada, a batata amassada, a cebola, o alho, a salsinha, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica. Acrescente um ovo e misture. Aos poucos, incorpore as farinhas até obter uma massa úmida, porém firme o suficiente para ser modelada. Divida em porções iguais e molde em formato de hambúrguer.

Em uma tigela, bata o ovo restante e reserve. Passe cada hambúrguer na farinha de trigo e, depois, mergulhe no ovo batido. Por último, passe na farinha de rosca temperada com ervas, pressionando bem para aderir. Coloque os hambúrgueres em uma assadeira untada com azeite e asse em forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.

Cenoura assada com ervas

Ingredientes

6 cenouras cortadas em palito

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino

1 colher de chá de tomilho fresco

fresco 1 colher de chá de alecrim

1 colher de chá de mel

1 dente de alho picado

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo