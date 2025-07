5 lançamentos da Netflix para a semana de 07 a 13 de julho

Nesta semana, prepare a pipoca, pois a Netflix traz um mix imperdível de novidades. Há “Sob a Escuridão do Sol”, uma minissérie comovente que combina drama com suspense. Para as crianças, há “Os 7 ursos”, uma animação francesa que revisita os contos de fadas infantis. Para os apaixonados, as produções “Alguém Especial Como Você” e “Match Divino” são as responsáveis por aquecer o coração e garantir boas doses de romance e leveza.