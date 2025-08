5 lançamentos da Netflix para a semana 28 de julho a 03 de agosto

A última semana de julho e o início de agosto chegam com novidades para os assinantes da Netflix: desta vez, a plataforma apresenta uma seleção variada de títulos que prometem agradar a todos os gostos. A programação começa com “Desastre Total: Storm Area 51”, um documentário sobre a piada viral envolvendo a invasão de uma base secreta da Força Aérea dos EUA, e “Pecados Inconfessáveis”, uma série mexicana que mergulha em temas como relacionamentos abusivos e amores proibidos.

Para os fãs de ação e aventura, a adrenalina fica por conta de “Gladiador 2”, uma sequência do clássico dos anos 2000. “Meu Ano em Oxford” surge como a escolha ideal para aquecer o coração dos admiradores de romances — seguindo a tradição das histórias intensas e cheias de drama.

1. Desastre Total: Storm Area 51 (29/07)

Dirigido por Jack MacInnes, “Desastre Total: Storm Area 51” acompanha os desdobramentos curiosos após um jovem criar um evento no Facebook convidando pessoas a invadirem a Área 51 nos Estados Unidos. O que começa como uma piada viral rapidamente ganha proporções inesperadas, com milhares de confirmações de presença. À medida que o movimento ganha força, a situação sai do controle e coloca até mesmo os militares em estado de alerta.