Dormir bem é uma necessidade básica que impacta diretamente o humor, a concentração e até o metabolismo. No entanto, nem sempre é fácil desligar a mente após um dia corrido. Felizmente, existem alternativas simples e acessíveis que podem contribuir para uma noite mais tranquila. Uma delas envolve hábitos noturnos que ajudam o corpo a desacelerar de forma gradual, como chás naturais. Pensando nisso, separamos 5 chás caseiros para melhorar a qualidade do sono. Confira!

1. Chá de valeriana com raiz seca

Ingredientes

Modo de preparo

2. Chá de camomila com maçã

Ingredientes

Modo de preparo

3. Chá de maracujá com capim-limão

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água até começar a ferver. Desligue o fogo, adicione as folhas de capim-limão, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Enquanto isso, retire toda a polpa do maracujá, com sementes, e reserve. Após a infusão, coe o chá em uma xícara e misture a polpa. Adoce com mel e finalize com uma folha de hortelã. Sirva morno.