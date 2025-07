5 benefícios do chocolate quente para a saúde

Preparado com cacau puro e leite, o chocolate quente pode contribuir para o bem-estar físico e emocional New Africa / Shutterstock | Portal EdiCase

Comemorado em 7 de julho, o Dia Mundial do Chocolate é uma ótima oportunidade para apreciar um dos alimentos mais queridos do mundo — e de explorar seus benefícios para a saúde. No inverno, essa experiência pode ser ainda mais especial com uma xícara de chocolate quente, que une sabor, conforto e valor nutricional quando feita com os ingredientes certos.

O cacau é rico em flavonoides, magnésio, ferro, fibras e triptofano. Na combinação com o leite, agregam-se ainda proteínas de alto valor biológico, vitaminas A e D, do complexo B, cálcio, fósforo, potássio e zinco. Para os intolerantes, há várias opções sem lactose, o que permite aproveitar a bebida sem restrições.

Bem-estar proporcionado pelo chocolate

O chocolate, produzido a partir do cacau — um fruto que pouco lembra a iguaria final —, nasce da árvore Theobroma cacao, cujo significado é “alimento dos deuses”. Talvez aí esteja um dos segredos, pois muitos preferem chamá-lo de “alimento da felicidade”. Se as coisas não vão bem, basta consumir chocolate — em bebida ou em barra — e tudo parece melhorar.

“Há explicações científicas para isso: é a ação de certos compostos do cacau — quanto maior a concentração, melhor — que pode provocar essa sensação de felicidade. É o caso da teobromina, um alcaloide quimicamente semelhante à cafeína, com efeito estimulante, e da feniletilamina, responsável por despertar a sensação de prazer”, explica o nutrólogo Prof. Dr. Durval Ribas Filho, Fellow da The Obesity Society – TOS (EUA), presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN) e palestrante do CBN 2025

Contudo, é importante não exagerar no consumo do doce. “Mesmo com muitos benefícios para a saúde, a palavra-chave é moderação. Não é preciso se privar do prazer de consumir chocolate, desde que se mantenha uma dieta equilibrada e a glicemia sob controle”, detalha o médico.

Benefícios do chocolate quente

Abaixo, veja sete benefícios do chocolate quente:

1. Comfort food

Além de aquecer o corpo, a bebida entra na lista de alimentos que evocam sensações de bem-estar e pode ajudar a aliviar o estresse e melhorar o humor, especialmente se consumida em momentos de pausa e relaxamento.

2. Sinergia entre nutrientes

A gordura do leite pode ser uma aliada para melhorar a absorção de certos compostos antioxidantes do cacau, como os flavonoides.

O chocolate quente pode proporcionar uma boa carga de energia ao organismo DredTorgal / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Ganho de energia e saciedade

Ao se juntar os carboidratos do leite com os do chocolate, mais as proteínas, o organismo recebe uma boa carga de energia e pode prolongar a sensação de saciedade.

4. Regeneração muscular

O leite com cacau é uma ótima fonte de proteínas, açúcares e eletrólitos. Essa combinação é benéfica para a reposição energética e recuperação dos músculos, principalmente após a prática de exercícios.

5. Versatilidade

A bebida pode ser incluída em diferentes dietas, variando o tipo de leite — inclusive o vegetal —, de preferência sem açúcar e com chocolate de alto teor de cacau, sem lactose e com um toque de especiarias como canela ou cúrcuma.

Tornando o chocolate quente mais saudável

Se consumido da forma certa, o chocolate quente pode oferecer mais sabor e benefícios nutricionais. As versões prontas em pó geralmente contêm muito açúcar, gordura e pouco cacau, o que reduz seu valor nutricional. É essencial verificar a ordem dos ingredientes no rótulo: o primeiro listado está em maior quantidade. O açúcar pode aparecer com outros nomes, como sacarose, xarope de glicose, xarope de milho ou dextrose.

Ao adoçar o chocolate quente, evite exageros. Muito açúcar pode anular os benefícios do cacau, além de tornar a bebida mais calórica e prejudicial à saúde, com ganho de peso, inflamações e até diabetes. Além disso, evite chantilly, leite condensado ou outras coberturas doces. Prefira especiarias que realcem o sabor e sejam mais saudáveis.

Opte por chocolates com maior concentração de cacau — entre 60% e 100% —, inclusive nas versões em pó, que já podem ser encontradas no mercado.