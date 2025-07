A chicória é rica em nutrientes que beneficiam o funcionamento correto do organismo OlgaBombologna / Shutterstock | Portal EdiCase

A chicória (Chicorium endivia L.) tem origem europeia e conquistou espaço na culinária em várias partes do mundo. Conhecida pelo sabor levemente amargo e refrescante, essa verdura é utilizada tanto em pratos tradicionais como em preparações funcionais. Rica em fibras, vitaminas e compostos bioativos, ela oferece uma série de benefícios para o corpo, sendo considerada um alimento aliado da saúde intestinal, do metabolismo e do sistema imunológico.

A seguir, veja 5 benefícios da chicória para a saúde e como inserir a verdura na dieta!

1. Ação antioxidante

A chicória é uma excelente fonte de antioxidantes, substâncias que ajudam a proteger o corpo dos efeitos do estresse oxidativo. Esse processo ocorre quando há um desequilíbrio entre a produção de radicais livres e a capacidade do organismo de neutralizá-los. O excesso dessas moléculas pode danificar células saudáveis e favorecer o surgimento de doenças como diabetes, problemas cardíacos, câncer e até o envelhecimento precoce.

2. Reforça as defesas do organismo

Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e do Food Research Center, 100 g de chicória crua oferece cerca de 6,54 mg de vitamina C. Esse nutriente ajuda a fortalecer o sistema imunológico, estimulando a produção de células de proteção que combatem vírus, bactérias e outras ameaças. Além disso, ela auxilia na recuperação do organismo após doenças, contribuindo para uma resposta mais rápida e eficiente do corpo contra infecções como gripes e resfriados.

3. Apoia a saúde cardiovascular

A chicória é uma boa fonte de potássio, um mineral essencial para o funcionamento adequado do coração e do sistema circulatório. Ele ajuda a regular a pressão arterial, equilibrando os efeitos do sódio no organismo e favorecendo a dilatação dos vasos sanguíneos. Esse controle contribui para reduzir o risco de doenças cardiovasculares, como hipertensão e problemas cardíacos.

Segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development, o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.

A chicória ajuda a fortalecer os ossos e os músculos GC photographer / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Fortalece ossos e músculos

Além de fibras, a chicória fornece minerais como cálcio, magnésio, fósforo e potássio, que são fundamentais para a saúde óssea e muscular. Ela também contém vitamina K, que ajuda na fixação do cálcio nos ossos, ajudando a prevenir doenças como a osteoporose. Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), 100 g de chicória crua oferece cerca de 47,4 mg de cálcio, 15,6 mg de magnésio, 13,4 mg de fósforo e 531 mg de potássio.

Isso é importante principalmente porque, segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 50% das mulheres e 20% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos sofrerão com alguma fratura osteoporótica ao longo da vida.

5. Estimula o equilíbrio da microbiota intestinal

A chicória destaca-se por ser uma fonte natural rica em inulina, uma fibra que serve de alimento para os microrganismos benéficos presentes no intestino. Ao nutrir essas bactérias saudáveis, ela promove um ambiente equilibrado no trato digestivo, ajudando a diminuir processos inflamatórios, evitar infecções e melhorar a absorção dos nutrientes essenciais para o corpo.

Como inserir a chicória na dieta

A chicória pode ser inserida na rotina alimentar de diversas formas, tanto em preparações cruas quanto cozidas. Veja algumas sugestões:

Salada fresca : folhas cruas combinadas com alface, rúcula e outras verduras;

: folhas cruas combinadas com alface, rúcula e outras verduras; Refogada : com alho, cebola e azeite, como acompanhamento de pratos principais;

: com alho, cebola e azeite, como acompanhamento de pratos principais; Sopas e cremes: adicionada no preparo de caldos vegetais ou cremes leves.