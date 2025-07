5 atividades manuais para descansar a mente 

Nos últimos meses, por meio das redes sociais, a Geração Z iniciou um movimento para reduzir o tempo de exposição às telas. Com isso, a propagação de conteúdos sobre hobbies se intensificou. A hashtag #hobby, no TikTok, já reúne mais de 4,2 milhões de vídeos de pessoas ensinando atividades manuais.

O que são hobbies?

Benefícios dos hobbies para a saúde mental

“Atualmente, lidamos com o uso excessivo de telas e, nesse cenário, o descanso acaba se confundindo com momentos em que ainda estamos conectados com as redes sociais, por isso os hobbies fazem tanto sentido para gerações como a Z”, explica Elaine Cristina Coelho.