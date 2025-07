4 tons de coloração chocolate para apostar neste inverno

Os tons de chocolate estão entre as tendências de coloração para o inverno Reprodução do Instagram / @aprigiotiago e @dununesoficial | Portal EdiCase

Clássicos e sempre em alta durante a estação fria, os tons escuros retornam com força em versões mais intensas e luxuosas. Entre as apostas do momento, destaca-se a coloração chocolate, que apresenta reflexos delicados variando entre nuances quentes e frias — combinação que adiciona um toque de modernidade sem perder a elegância.

Segundo os hairstylists e embaixadores da Keune Haircosmetics, Tiago Aprigio e Du Nunes, os cabelos escuros conferem um visual mais sóbrio, elegante e acolhedor — características que combinam perfeitamente com o clima da estação. A influência da estética gourmand, marcada por cores que remetem a ingredientes como café, cacau e caramelo, reforça essa tendência, unindo sofisticação e naturalidade em fios com brilho, profundidade e charme atemporal.

1. Mocha Mousse

O mocha mousse é ideal para quem busca praticidade sem abrir mão do estilo Reprodução do Instagram / @aprigiotiago | Portal EdiCase

Não é possível falar sobre tons chocolate sem mencionar a cor do ano: Mocha Mousse. Com discretos pontos de luz e acabamento acetinado, o tom é ideal para quem busca praticidade sem abrir mão do estilo. A cor proporciona aquele efeito de cabelo naturalmente saudável e iluminado — mesmo sem esforço.

Por ter uma base quente e equilibrada, o tom valoriza especialmente as peles negras, criando um contraste suave. “Esse estilo é para mulheres de personalidade, mas que, ao mesmo tempo, prezam pela versatilidade. É uma cor que valoriza a textura natural dos fios e realça a luminosidade do rosto”, comenta Tiago Aprigio.

2. Cabelo tom de Avelã

O cabelo tom de avelã é perfeito para iluminar os fios e manter a naturalidade Reprodução do Instagram / @dununesoficial | Portal EdiCase

Ideal para quem quer iluminar os fios sem perder a naturalidade, esse tom cria reflexos delicados que valorizam diferentes tons de peles. “O Avelã Mocha é uma cor que traz vida e movimento aos cabelos, com uma luz natural que destaca a beleza de cada pessoa. Consegue realçar a pele e criar um contraste suave. Além disso, é superfácil de manter. Perfeita para quem quer um visual diferente da sua cor natural, mas sem abrir mão da praticidade”, afirma Du Nunes.

3. Cabelo chocolate amargo

O cabelo chocolate amargo se adapta facilmente a diferentes tons de pele Reprodução do Instagram / @aprigiotiago | Portal EdiCase

Querido por muitos, o tom chocolate amargo é uma tonalidade intensa e profunda que vem ganhando cada vez mais destaque. Por ser mais fechado e possuir um fundo frio, adapta-se facilmente a diferentes tons de pele, oferecendo equilíbrio e realce natural ao rosto. Além disso, proporciona aos cabelos um aspecto brilhoso e é versátil para diversos estilos — desde fios longos até cortes clássicos com um toque moderno e ousado.

Os embaixadores indicam a técnica da marmorização — um método de coloração que cria um efeito nos fios semelhante às veias do mármore. É uma ótima opção para quem já possui cabelos naturalmente escuros, pois intensifica a cor de forma sutil e confere profundidade ao visual, sem exigir transformações radicais.

4. Tom Mocha Latte

O tom mocha latte é ideal para quem busca um visual elegante e natural Reprodução do Instagram / @dununesoficial | Portal EdiCase

O Mocha Latte é uma tendência que combina tons quentes e frios, resultando em uma coloração mais clara, com nuances que remetem ao café com leite. Considerado uma variação do Mocha Mousse, esse visual pode ser adaptado a diferentes tons e subtons de pele. Sua versatilidade torna o tom ideal para quem busca um look elegante e natural.

“Além de linda e sofisticada, a cor tem a vantagem de não precisar de muita manutenção. É uma ótima escolha para quem quer manter o visual sempre bonito sem precisar retocar com tanta frequência. Com os cuidados certos, como produtos específicos para cabelos coloridos e mantendo a hidratação, a coloração se prolonga por muito mais tempo”, explicam os cabeleireiros.