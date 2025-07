4 sinais que podem indicar desequilíbrio hormonal e metabólico

Se, mesmo com exames dentro dos padrões, o mal-estar persiste, os sintomas precisam ser investigados

Mesmo com exames laboratoriais nos padrões considerados normais, muitas pessoas continuam enfrentando sintomas persistentes como fadiga intensa, sensação de inchaço, dificuldade para emagrecer e alterações no sono ou no humor. Segundo a endocrinologista Fernanda Parra, esses sinais podem estar relacionados a desequilíbrios que não são detectados em testes tradicionais.