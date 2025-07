3 vitaminas nutritivas para aumentar a imunidade no inverno

No inverno, gripes e resfriados se tornam mais comuns, e as vitaminas naturais são ótimas aliadas para fortalecer a imunidade. Ricas em nutrientes, antioxidantes e compostos anti-inflamatórios, ajudam a proteger contra infecções e manter a energia nos dias frios. Incorporá-las na rotina é uma forma prática de cuidar da saúde e reforçar as defesas do organismo.