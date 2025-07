3 passos para conquistar o efeito cherry lips perfeito

O cherry lips traz de volta os lábios corados Auttapol Tatiyarat / Shutterstock | Portal EdiCase

A tendência cherry lips está dominando as redes sociais e trazendo de volta o visual de lábios corados, suculentos e com aquele toque de “acabei de comer uma cereja”. O look tem tudo a ver com a estética de beleza fresca, natural e sensual, que valoriza o rubor natural da boca com efeito manchado no centro e bordas mais suaves.

O segredo do sucesso? Uma combinação entre lip tint, contorno esfumado e acabamento glow. A seguir, com a ajuda da maquiadora e especialista em P&D da Fenzza, Mariane Santana, te mostramos como conquistar os lábios do momento em poucos passos. Confira!

1. Comece com contorno — mas de um jeito novo

O primeiro passo para criar o efeito cherry lips é definir os lábios com um contorno mais escuro, esfumado para dentro. “Tons terrosos são perfeitos para criar profundidade e valorizar o volume natural da boca”, explica Mariane Santana. Não é preciso fazer um contorno marcado. Esfume levemente o traçado com os dedos ou um pincel pequeno, puxando o produto para o centro da boca. Isso cria o efeito de sombreado que dá dimensão e sensualidade.

O ideal é aplicar uma cor mais escura no centro da boca Dragon Images / Shutterstock | Portal EdiCase

2. Aplique o tint só no centro

O efeito manchado é a alma do cherry lips — como se seus lábios tivessem sido tingidos naturalmente. “Gosto de aplicar o Tint Cream Choco Fun na cor Brownie, da Fenzza, no centro da boca, pressionando os lábios para espalhar o produto sem ultrapassar os limites do contorno. Essa cor mais escura traz um tom cereja profundo, ideal para esse tipo de look, e a textura cremosa facilita a construção da cor sem ressecar os lábios”, comenta a profissional.

3. Finalize com um toque de frescor

Para dar aquele efeito glossy e ampliar o visual de lábios suculentos, Mariane Santana sugere aplicar uma leve camada de um tom mais avermelhado e vibrante de tint cream, para dar um toque de vida e sensualidade. “Esse acabamento translúcido e brilhoso deixa o look ainda mais atual, com cara de beleza saudável. Você pode aplicar com os dedos para um resultado mais natural”, recomenda.

Pronta para experimentar?

Mariane Santana observa que a tendência cherry lips é democrática, combina com todos os tons de pele e vai bem tanto com maquiagens fresh quanto com olhos mais marcantes. “Com os produtos certos, o efeito cereja é garantido — e com cheirinho doce que dá vontade de morder”, finaliza.