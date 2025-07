3 filmes que chegam ao cinema nesta semana

A primeira semana de julho está repleta de estreias imperdíveis no cinema Yarrrrrbright / Shutterstock | Portal EdiCase

Se você é do tipo que adora ir ao cinema, prepare-se: a semana está recheada de estreias imperdíveis para todos os gostos. Seja para quem busca ação, romance, drama ou uma boa produção de ficção científica, os lançamentos prometem movimentar as salas e garantir bons momentos de entretenimento. Para escolher a opção que mais combina com você, confira o que chega às telas nos próximos dias!

1. Jurassic World: Recomeço (03/07)

“Jurassic World: Recomeço” narra os eventos após “Jurassic World: Domínio” Reprodução digital / Universal Pictures Brasil | Portal EdiCase

Dirigido por Gareth Edwards, “Jurassic World: Recomeço“ narra um novo capítulo da franquia de sucesso “Jurassic World“. Nesse novo momento da saga, uma equipe destemida parte em uma missão para coletar amostras de DNA de três enormes criaturas da terra, do mar e do ar. A história se passa cinco anos após os eventos de “Jurassic World: Domínio” e mostra como a ecologia do planeta se tornou extremamente difícil para os dinossauros.

“Os poucos sobreviventes vivem em regiões equatoriais isoladas, onde o clima ainda se parece com o que permitiu que prosperassem no passado. Dentro dessa biosfera tropical, as três criaturas mais colossais guardam a chave para a criação de um medicamento com potencial para salvar muitas vidas humanas. A missão, cercada de perigos, coloca a equipe diante de desafios extremos, enquanto lutam contra o tempo e os riscos de um mundo onde a natureza selvagem é quem dita as regras”, conta a sinopse.

2. Jovens Amantes (03/07)

“Jovens Amantes” conta a história de quatro amigos unidos pelo sonho de serem atores e atrizes Reprodução digital / Pandora Filmes | Portal EdiCase

Do gênero drama/comédia, “Jovens Amantes” é uma produção ambientada no final dos anos 1980, quando quatro amigos completam 20 anos. Unidos pelo sonho de se tornarem atores e atrizes, eles prestam exame para uma renomada escola de atuação. À medida que iniciam a jornada e experimentam tudo o que a vida pode oferecer, uma tragédia marca suas trajetórias. O filme é inspirado na juventude da própria Valeria Bruni Tedeschi, diretora da obra, e é distribuído pela Pandora Filmes.

3. Pedaço De Mim (03/07)

“Pedaço De Mim” mostra a história de uma mãe que precisa escolher entre as próprias necessidades e as do filho adulto com deficiência Reprodução digital / Filmes do Estação | Portal EdiCase

De origem francesa, “Pedaço de Mim” conta a história de Mona, uma mulher de 60 anos que vive em um apartamento no subúrbio de Paris com seu filho adulto, Joël (Charles Peccia), que tem deficiência e é frequentemente visto como “atrasado” pelos outros. Joël trabalha em uma instituição para pessoas com deficiência, onde conhece Océane (Julie Froger), que também tem deficiência, por quem se apaixona. No entanto, sua mãe desconhece o relacionamento, e a situação se complica quando Océane engravida.