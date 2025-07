12 museus e atividades imperdíveis em Amsterdã 

1. Rijksmuseum

2. Moco Museum

3. O Diamond Museum

4. Stedelijk Museum

O Stedelijk Museum, museu de arte moderna e contemporânea cuja proposta é mostrar a evolução da arte a partir do final do século XIX até os dias atuais. Por lá é possível encontrar obras de grandes nomes como Mondrian, Kandinsky, Andy Warhol, Marcel Duchamp, entre outros.

5. Van Gogh Museum

O Van Gogh Museum é dedicado exclusivamente à obra de Vincent Van Gogh. O museu abriga a maior coleção do artista no mundo. É um mergulho profundo na vida e na mente desse gênio da pintura pós-impressionista. Vale lembrar que os ingressos para este museu não estão inclusos no I amsterdam card e precisam ser reservados com antecedência.