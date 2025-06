Veja quando a dor de cabeça é causada por problemas nos dentes

A dor de cabeça é um problema comum e, muitas vezes, pode ter origens que vão além do estresse, da insônia ou de problemas de visão. Distúrbios odontológicos, como problemas na mordida, inflamações nos dentes e até bruxismo, podem ser os verdadeiros causadores do incômodo.

Segundo o Dr. Guilherme Lima, coordenador do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera Vila Mariana, é importante ficar atento a dores de cabeça que ocorrem frequentemente ao acordar ou que se intensificam durante a mastigação.

“Em muitos casos, a origem da cefaleia está em disfunções na articulação temporomandibular (ATM), que liga a mandíbula ao crânio, ou no apertamento dos dentes durante o sono, conhecido como bruxismo. Esses quadros provocam tensão muscular na face, irradiando dor para a cabeça, nuca e até pescoço”, explica.

Conforme o professor, as infecções dentárias como cáries profundas, abscessos ou problemas nos dentes do siso também podem gerar dores referidas, confundindo o diagnóstico e dificultando o alívio da dor com analgésicos comuns.