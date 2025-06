Veja como reduzir o percentual de gordura corporal

Muita gente acredita que emagrecer significa apenas perder peso. No entanto, o número na balança, por si só, não revela se a composição corporal está realmente saudável. Isso porque duas pessoas com o mesmo peso podem ter proporções completamente diferentes de gordura e músculo — e é aí que entra um conceito fundamental: o percentual de gordura corporal.

De acordo com a nutricionista e coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, Camila Junqueira, o percentual de gordura é um indicador que revela a proporção de gordura em relação ao peso total do corpo. Esse dado pode servir como um sinal de alerta, mesmo em pessoas que não estão acima do peso.