Veja como adaptar truques das redes sociais nos cuidados com o cabelo

No inverno, a combinação de clima seco, vento frio e banhos mais quentes pode comprometer a saúde dos cabelos, deixando os fios opacos, quebradiços e sem vida. Por isso, é importante adotar uma rotina de cuidados específicos durante essa estação, ajudando a mantê-los saudáveis, brilhantes e protegidos.

“O inverno tende a ressecar tanto os fios quanto o couro cabeludo, o que pode levar à descamação, frizz, pontas duplas e até aumento da queda capilar”, explica Dione Wennie, gestora de educação profissional do Instituto Embelleze, que acrescenta: “É uma estação que exige cuidados redobrados, com foco em nutrição e proteção.”

Tratamentos virais nas redes sociais

Nas redes sociais, especialmente no TikTok, os cuidados com os fios ganharam ainda mais espaço com a chegada do frio. O hair slugging, inspirado no skincare, consiste em aplicar óleo no cabelo, envolvê-los com uma meia ou touca de cetim e dormir assim, garantindo uma ação prolongada de nutrição.

Também voltaram à tona os banhos de óleo quente (hot oil treatment) e as “receitas caseiras” com mel, babosa, ovo e abacate — ingredientes naturais com fama de hidratantes —, prometendo salvar os fios do ressecamento típico da estação.

“Essas práticas até têm fundamento, mas precisam ser feitas com cuidado”, alerta Dione Wennie. Isso porque nem todo produto pode ser usado nos fios. “Usar produtos cosméticos desenvolvidos para o uso capilar é sempre mais seguro do que aplicar ingredientes puros diretamente nos fios, o que pode causar acúmulo, irritações ou dificultar a remoção”, acrescenta.

Antes de adotar o tratamento, é essencial entender as necessidades do cabelo

Como adaptar as trends com segurança

Segundo Dione Wennie, dá para aproveitar os benefícios dessas tendências sem correr riscos, seja em casa ou no salão. No caso do hair slugging, por exemplo, a dica é substituir os óleos puros (oliva, coco, amêndoas, uva) por versões capilares com fórmulas mais leves e seguras.

Já o hot oil treatment pode ser feito com produtos específicos, aquecidos levemente, para potencializar a penetração dos ativos sem danificar os fios. “O importante é entender que nem toda receita caseira funciona para todo mundo. A personalização do tratamento é essencial, e é aí que entra o papel do profissional bem capacitado”, diz a especialista.

Ingredientes que funcionam de verdade

Para combater o ressecamento no inverno, Dione Wennie recomenda apostar em produtos formulados com ativos que ofereçam hidratação profunda e nutrição, como:

Óleos vegetais: coco, argan e abacate;

coco, argan e abacate; Manteigas: karité, murumuru, cupuaçu;

karité, murumuru, cupuaçu; Proteínas hidrolisadas: queratina e colágeno;

queratina e colágeno; Umectantes: glicerina, pantenol e aloe vera.

“O segredo está na combinação desses ativos de forma equilibrada, respeitando o tipo de fio e a necessidade de cada cliente”, explica a profissional.