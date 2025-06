Veja as causas da queda de cabelo no inverno

Os hábitos do inverno podem impactar a saúde do cabelo

No inverno, muita gente percebe um aumento na quantidade de fios de cabelo que caem no travesseiro, no ralo do chuveiro ou na escova. Segundo a tricologista Dra. Marcia Dertkigil, a estação mais fria do ano pode, sim, contribuir para o agravamento da queda de cabelo, especialmente por conta de hábitos que impactam a saúde do couro cabeludo.