O espírito de liderança e do empreendedorismo sempre fizeram parte da vida de Juliana Tescaro. Apesar da pressão familiar para seguir carreira no mundo da advocacia, decidiu ouvir seu coração e escolheu a Administração para nortear seu caminho.

Ela e outros grandes nomes brasileiros do mundo empresarial, como João Adibe Marques, estarão no Auditório Araújo Vianna, no dia 24, na 4ª edição da Conferência Mentes Brilhantes. Os ingressos podem ser adquiridos via Sympla, a partir de R$ 140.