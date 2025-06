Quem é Gabriel David, herdeiro do jogo do bicho e marido de Giovanna Lancelotti

Casal está junto desde 2021. Instagram / @gilancellotti / Reprodução

Giovanna Lancellotti, estrela da novela Dona de Mim, se casou com o empresário Gabriel David no sábado (21). O jovem de 27 anos é um dos herdeiros do jogo do bicho e popular no carnaval do Rio de Janeiro.

O noivado foi anunciado em uma viagem à Tailândia no ano passado. Giovanna e Gabriel estão juntos desde 2021. O flerte entre os dois começou com ajuda de Pedro Scooby, amigo do casal.

Quem é Gabriel David?

Gabriel David é o atual presidente da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro). Antes disso, já atuou como diretor de marketing.

David é filho do bicheiro Aníso Abrão David, presidente de honra da Beija-Flor de Nilópolis. A família é considerada a mais influente dentro da escola. O jovem, inclusive, é apontado como um dos sucessores do pai no mundo do samba.

Com mais de 275 mil seguidores nas redes sociais, ele compartilha o dia a dia sobre a vida profissional e pessoal.