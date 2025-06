Além de cantora e influenciadora digital, a paraibana também se tornou apresentadora. Gabryel Sampaio / Divulgação

Desde que venceu o Big Brother Brasil 21, Juliette não esteve mais sozinha, como diria o icônico discurso de Tiago Leifert na final do programa. Com carisma, autenticidade e uma trajetória marcada pela superação, a paraibana conquistou o Brasil, provando a força da torcida que a acompanhou lealmente durante o reality show e a levou ao título de campeã com 90,15% dos votos.

Hoje, com mais de 54 milhões de seguidores nas redes sociais, a influenciadora de 35 anos consolidou a sua presença na internet e seguiu o chamado da arte, lançando-se com tudo no universo da música – com dois álbuns de estúdios lançados – e da televisão.

Desde maio, Juliette passou a ocupar um lugar fixo no tradicional sofá do Saia Justa, integrando o time ao lado de Eliana, Erika Januza, Bela Gil e Tati Machado. Mais do que um novo projeto, o programa representa para ela um espaço seguro de fala e escuta:

— Eu acho que, diante de tantas situações que silenciam as mulheres e suas opiniões, o Saia Justa é um espaço onde nos sentimos confortáveis para falar e ouvir, nos sentimos acolhidas mesmo. É um respiro em meio a lugares que não nos dão tanta voz assim. Então, acho que o Saia Justa é um alívio em meio a tudo isso e é extremamente engrandecedor.

Ponto de virada

A novidade no Saia Justa chega pouco depois do lançamento de Risca Faca, seu segundo álbum de estúdio. Mais leve e dançante, o disco revela uma faceta ainda mais descontraída de Juliette, que faz questão de mostrar sua pluralidade ao misturar pop com sonoridades tipicamente brasileiras – elementos fundamentais em sua formação artística, que começou com Ciclone (2023), seu primeiro disco.

Além destes, a paraibana também tem em sua discografia os álbuns ao vivo Caminho (2023) e São Juão (2024), e os EPs Juliette (2022), Esquenta (2025) e Farra (2025).

Mas quem a acompanhou no BBB 21 sabe que esse desejo de cantar sempre esteve presente. De forma natural, Juliette costumava cantarolar músicas nordestinas com frequência, especialmente clássicos da MPB e da música regional que refletiam suas raízes paraibanas, como Deus Me Proteja, de Chico César, e Anunciação, de Alceu Valença.

Apesar de uma narrativa marcada por reviravoltas, Juliette olha com carinho para sua passagem pelo reality que a revelou para o Brasil. Para ela, o programa não foi apenas uma competição: foi um ponto de virada.

— Tenho muito orgulho da minha participação. É muito bom ser reconhecida pelo que você é, sem máscara, sem fingimento. É um presente para mim. Poucas pessoas têm esse privilégio de ser amadas e admiradas pelo que são.

Ao deixar o BBB 21 milionária, Juliette confessou no documentário Você Nunca Esteve Sozinha que jamais imaginou passar por uma transformação tão intensa após o programa, especialmente ao entender como a fama funciona:

— Na minha cabeça, eu iria para o BBB, ganharia no máximo R$ 200 mil, sairia uma subcelebridade, o que, para mim, seria interessantíssimo. Queria ser subcelebridade, fazer alguns publis e tchau. Continuaria trabalhando, estudando para concurso. Não cogitei a possibilidade de dar certo — disse, à época.

Embora seja uma influenciadora com números expressivos, Juliette admite entender a grande responsabilidade do que compartilha nas redes sociais, incluindo sua vida pessoal. Ela é noiva do atleta de crossfit Kaique Cerveny, e o relacionamento começou de forma discreta. Apesar de dividir alguns momentos com seus "cactos" (nome do seu fandom), ela se mantém reservada.

— Não há um plano fixo sobre o que mostrar ou não, é o que me sinto confortável em compartilhar — relata.

Em entrevista a Donna, Juliette fala mais sobre a mais nova empreitada como apresentadora no Saia Justa, a inspiração para Risca Faca e os planos de lançar uma marca de beleza.

Confira a entrevista com Juliette

Como tem sido a experiência de integrar o time do Saia Justa? Você já tinha se imaginado como apresentadora do programa?

Estou muito feliz. Eu já me imaginei apresentando o Saia Justa várias vezes, sempre assisti, me inspirei e me senti acolhida. Então, estar lá hoje é um presente. Quero aprender cada dia mais, partilhar cada dia mais e tem sido maravilhoso.

Você lançou recentemente Risca Faca, seu segundo álbum de estúdio. O que você buscou explorar ou transmitir nesse novo disco?

Risca Faca traz justamente meu lado de festa, leveza, farra e bagaceira, que todos nós temos. Brinco que sou desde a mulher mais intelectual, séria, até a mais solta, que bota o copo na cabeça, desce até o chão, se diverte, é leve, é feliz. Acho que é possível ser tudo isso numa mulher só, e essa sou eu.

Quatro anos após sua participação no Big Brother Brasil, como você enxerga o papel do programa atualmente?

Acho que o programa tem um papel muito forte na nossa sociedade, é um reflexo de como as pessoas estão pensando, dos conflitos sociais, das faltas que nossa sociedade vive. É uma cápsula, uma amostra social, e isso tem muito valor para entender como o público pensa e trazer pautas necessárias para a evolução da nossa sociedade.

Como uma influenciadora com quase 30 milhões de seguidores no Instagram, como você lida com essa responsabilidade? Além disso, como decide o que mostrar da sua vida nas redes?

Sempre tive uma responsabilidade coletiva com meu conteúdo, com minhas opiniões, o que defendo e vendo, o que me fez construir uma carreira com credibilidade e respeito do público.

Vejo esse lugar de influenciadora com muita responsabilidade. Isso foi o que me trouxe até aqui. Mas também reconheço meu lado humano, com vulnerabilidades, com a vida privada cheia de coisas boas e não tão boas. Mostro o que sinto vontade e o que acho bom para mim ou para os outros. É muito orgânico me reconhecer neste lugar da humana que erra e que acerta.

É um respiro em meio a lugares que não nos dão tanta voz assim. O "Saia Justa" é um alívio em meio a tudo isso e é extremamente engrandecedor. JULIETTE Cantora e influenciadora digital

Quem é a Juliette quando não está em frente às câmeras ou no palco?

Sou uma pessoa em evolução, aprendendo o tempo todo, errando, tentando evoluir. Às vezes boba, às vezes reflexiva e visceral, mas sou a mesma pessoa sem tantos enfeites, tanto na frente quanto por trás das câmeras. Eu vim de um reality e as pessoas me testaram em várias situações. Acho que vocês já me viram nesse lugar (risos).

Sua trajetória é marcada por transformações na carreira. O que aprendeu sobre si mesma nesses últimos anos?

Aprendi que não controlamos muita coisa, que existe um plano maior que o nosso, e precisamos nos preparar para todas as situações. Buscar o que nos faz bem, adaptar-se às diversas formas de felicidade, é o segredo.

Você é muito próxima da sua mãe (Fátima Freire). Há algum conselho dela que você carrega até hoje como guia na vida?

Minha mãe sempre me fortaleceu, dizendo que sou inteligente, maravilhosa, a melhor filha do mundo, a mais linda. Acreditei nisso e me fortaleceu como mulher, na intelectualidade, autoestima, e na forma como vejo o mundo, valorizando o que realmente importa.