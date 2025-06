Miss Mundo tem vencedora de país que nunca havia ganhado o concurso; saiba a colocação do Brasil

Opal Suchata Chuangsri é a primeira tailandesa vencedora do Miss Mundo. NOAH SEELAM / AFP

Pela primeira vez em mais de 70 anos de história, a Tailândia conquistou o título de Miss Mundo. A vencedora da 72ª edição do concurso, realizada neste sábado (31), foi Opal Suchata Chuangsri, 21 anos.

Já o Brasil garantiu um lugar de destaque com Jessy Pedroso, 25 anos, que terminou entre as oito melhores colocadas da disputa.

O feito tailandês marca também a 12ª vitória de uma representante asiática no concurso criado em 1951, no Reino Unido.

Quem é Opal Suchata Chuangsri, vencedora do Miss Mundo

Estudante de Relações Internacionais, Opal é conhecida no universo dos concursos. Ela também foi finalista do Miss Universo 2024, quando alcançou o quarto lugar.

“Estou profundamente honrada e comovida por essa responsabilidade. Prometo me dedicar de todo o coração à missão do Beleza com Propósito, usando minha voz e minhas ações para elevar, apoiar e inspirar”, declarou Suchata em publicação nas redes sociais, que também foi finalista no Miss Universo 2024, ficando em quarto lugar.

Brasil termina no Top 8

A brasileira Jessy Pedroso, 25 anos, representou o país na disputa e terminou entre as oito finalistas. Natural de Piracicaba (SP), a jovem é modelo, pedagoga bilíngue e licenciada em Letras.

Atuante em projetos sociais e educacionais, ela apresentou como proposta de "Beleza com Propósito" sua atuação como professora voluntária de inglês na Fundação Projeto Pescar, que atende jovens em situação de vulnerabilidade em mais de 40 cidades brasileiras.

— Trabalho em causas educacionais e sociais com o objetivo de transformar realidades através do conhecimento e da esperança, assim como a minha foi — afirmou Jessy ao jornal Folha de S. Paulo.

Ela foi a oitava paulista a representar o Brasil no Miss Mundo e a 63ª titular do concurso nacional. Com 1,74m de altura, cabelos castanhos e olhos verdes, Jessy sucede a também brasileira Letícia Frota, que participou da edição anterior.

O Top 10 do Miss Mundo. NOAH SEELAM / AFP

O que é o Miss Mundo?

Criado em 1951 por Eric Morley, o Miss Mundo é um dos maiores concursos de beleza feminina ao nível global, ao lado do Miss Universo, Miss Supranational, Miss Terra e Miss Grand International.

Diferentemente de outras competições, a principal marca do Miss Mundo é o projeto "Beauty With a Purpose" (Beleza com um Propósito, na tradução do inglês), que exige das candidatas o desenvolvimento de uma iniciativa social com impacto positivo na comunidade.

Desde 1979, a mesma coroa é utilizada nas cerimônias de premiação, e o comando do concurso é mantido por Julia Morley, 85 anos, viúva do fundador. Além da versão feminina, a organização também promove o Mister Mundo, versão masculina do evento.

Brasil no Miss Mundo

O Brasil participa do Miss Mundo desde 1958, quando a pernambucana Sônia Maria Campos se tornou a primeira representante do país no concurso.

O país acumula participações de destaque. Um dos nomes mais lembrados é o da gaúcha Lúcia Petterle, coroada Miss Mundo em 1971.

Nas edições mais recentes, o Brasil manteve presença entre as melhor colocadas. Em 2019, Elis Miele alcançou o Top 5, enquanto Letícia Frota integrou o Top 8, em 2023. Já Caroline Teixeira, representante em 2022, terminou no grupo das 40 semifinalistas.

A última representante gaúcha foi Júlia Gama, que figurou no Top 11 na edição de 2014, antes de se tornar vice-campeã do Miss Universo, em 2020.

Veja como ficou o resultado do Miss Mundo 2025

Tailândia — Opal Suchata Chuangsri, 21 anos Etiópia — Hasset Dereje Admassu, 19 anos Polônia — Maja Klajda, 22 anos Martinica — Aurélia Joachim, 27 anos Brasil — Jessy Pedroso, 25 anos Filipinas — Krishnah Gravidez, 24 anos Namíbia — Selma Kamanya, 28 anos Ucrânia — Maria Melnychenko, 20 anos Argentina — Guadalupe Alomar, 21 anos Austrália — Jasmim Stringer, 27 anos Camarões — Princesa Issie, 24 anos Estados Unidos — Atena Crosby, 26 anos Índia — Nandini Gupta, 21 anos Irlanda — Jasmim Gerhardt, 25 anos Itália — Chiara Esposito, 22 anos Líbano — Nada Koussa, 26 anos Nigéria — Alegria Mojisola Raimi, 24 anos País de Gales — Millie-Mae Adams, 22 anos Porto Rico — Valéria Pérez, 23 anos Tunísia — Lamis Redissi, 24 anos