Horóscopo semanal: previsão dos signos de 23 a 29 de junho de 2025

Nesta semana, as energias do Sol e dos demais astros pedirão senso de realidade, práticas criativas, coragem e cautela Cranium_Soul / Shutterstock | Portal EdiCase

O Sol em Câncer fará conjunção com Júpiter e quadratura com Saturno e Netuno, indicando que os desejos de crescimento e proteção encontrarão barreiras práticas. Esta fase pedirá senso de realidade, mas também sensibilidade e coragem.

Por sua vez, Marte em Câncer irá se opor a Plutão, sugerindo que a comunicação estará carregada de intensidade emocional. Como resultado, conversas superficiais poderão se transformar em revelações ou confrontos profundos. Para aliviar as tensões do momento, será necessário ter cautela.

Já Vênus em Touro entrará em conjunção com Urano, sinalizando reviravoltas nos afetos e valores. Desse modo, as relações enfrentarão mudanças bruscas, seja pela necessidade de liberdade ou pelo despertar de desejos adormecidos.

Além disso, Marte em Virgem seguirá em quadratura com Urano, indicando uma energia imprevisível. Haverá chances de explosões emocionais ou rompimentos inesperados, especialmente diante de situações que fogem do controle. O segredo para amenizar as tensões do período estará em canalizar essa energia para mudanças práticas e criativas, mas sem perder o discernimento.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

Os nativos de Áries dedicarão atenção aos assuntos domésticos e familiares Tanya Syrytsyna / Shutterstock | Portal EdiCase

Nesta semana, você dedicará atenção às questões familiares e domésticas, como se algo dentro de si pedisse mais estabilidade emocional. Apesar disso, tensões surgirão entre o que deseja construir e a realidade que precisará encarar. Será um bom momento para repensar a forma como lida com as emoções e com o passado, especialmente se houver feridas antigas influenciando o presente.

Ainda nesta fase, procure tomar cuidado com os pensamentos obsessivos ou julgamentos precipitados. Ademais, busque ter paciência e flexibilidade no trabalho e na rotina. Afinal, imprevistos poderão ocorrer nessas áreas.

Touro

Os nativos de Touro deverão ter cautela com os gastos impulsivos Tanya Syrytsyna / Shutterstock | Portal EdiCase

As trocas do cotidiano receberão mais do seu foco, ajudando-o(a) a compreender questões internas escondidas e/ou mal resolvidas. Por outro lado, a comunicação será afetada pelas emoções, o que exigirá atenção a reações impulsivas.

No lar, haverá uma certa inquietação, sendo que antigas estruturas pedirão por ajustes ou mudanças. No campo financeiro, você sentirá a necessidade de renovar a sua relação com o dinheiro. Contudo, deverá agir com cautela para evitar gastos impulsivos e lidar bem com possíveis imprevistos.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos buscarão estabilidade financeira e pessoal Tanya Syrytsyna / Shutterstock | Portal EdiCase

Você irá se deparar com questionamentos profundos sobre os valores pessoais e a forma como lida com os recursos financeiros. Ao longo do processo, buscará estabilidade em ambos os campos, mas também desejará romper com padrões antigos que não fazem mais sentido.

Ainda neste período, haverá mudanças no modo como se expressa e se apresenta ao mundo. Isso, inclusive, poderá trazer divergências e disputas de poder. Logo, tenha cuidado com a rigidez nas conversas e opiniões. Por fim, o lar exigirá bastante atenção, sendo necessário evitar conflitos que desafiarão a sua estabilidade emocional.

Câncer

Os nativos de Câncer poderão vivenciar sentimentos inesperados ou desejos ocultos no campo afetivo Tanya Syrytsyna / Shutterstock | Portal EdiCase

Você viverá um momento de expansão pessoal. Como resultado, sentirá a necessidade de se afirmar e de se expressar. No entanto, barreiras emocionais ou responsabilidades poderão frear esses impulsos e trazer obstáculos. Isso exigirá muita maturidade de sua parte.

Ainda nesta fase, as finanças pedirão atenção. Afinal, haverá a chance de se deixar levar por impulsos, o que aumentará os gastos. No campo afetivo, por sua vez, será possível vivenciar sentimentos inesperados ou desejos ocultos. Para lidar bem com essas questões, procure se conectar com o mundo interior.

Leão

A semana será propícia para os nativos de Leão compreenderem as emoções mais profundas Tanya Syrytsyna / Shutterstock | Portal EdiCase

Será o momento ideal para mergulhar em seu interior e compreender o que acontece por trás das aparências. Ao longo do processo, emoções profundas surgirão, exigindo escuta e introspecção. Ao mesmo tempo, você sentirá a necessidade de se posicionar. Apenas tome cuidado para não agir com rigidez ou excesso de controle.

No campo financeiro, haverá instabilidades, especialmente diante de decisões impulsivas. No setor social, as amizades e os planos futuros poderão enfrentar mudanças inesperadas, exigindo mais autenticidade e liberdade nas conexões.

Virgem

Será importante que os nativos de Virgem equilibrem os sonhos com a realidade Tanya Syrytsyna / Shutterstock | Portal EdiCase

Os sonhos e projetos ganharão destaque, mas também enfrentarão limitações práticas ou dúvidas internas nesta semana. Portanto, procure equilibrar as inspirações com a realidade. Ainda nesta fase, você agirá de modo impulsivo, especialmente em relação à imagem ou a decisões pessoais. Será importante mudar essas atitudes.

Quanto ao setor profissional, mudanças inesperadas exigirão flexibilidade. Por fim, questões profundas ou padrões inconscientes emergirão, pedindo silêncio, reflexão e autocompreensão.

Libra

O trabalho e o círculo social se destacarão na vida dos nativos de Libra Tanya Syrytsyna / Shutterstock | Portal EdiCase

Você desejará receber reconhecimento no setor profissional. Porém, surgirão desafios para lidar com os próprios objetivos, sendo que eles poderão conflitar com ambições desproporcionais. Portanto, antes de tomar alguma decisão, invista na clareza interna.

No campo social, as amizades e redes de apoio enfrentarão tensões, especialmente diante das diferentes visões. Ainda neste período, sentirá a necessidade de buscar novas verdades e expandir os horizontes. Por outro lado, emoções reprimidas pedirão que se recolha e respeite o seu tempo.

Escorpião

Os nativos de Escorpião sentirão a necessidade de explorar novos caminhos, crenças ou conhecimentos Tanya Syrytsyna / Shutterstock | Portal EdiCase

Nesta semana, você sentirá a necessidade de explorar novos caminhos, crenças ou conhecimentos. Todavia, poderá se deparar com dúvidas nessa jornada. Além disso, para ter sucesso, deverá estabelecer bases sólidas e ajustar as expectativas.

Ainda nesta fase, questões ligadas à carreira e à busca por reconhecimento provocarão mudanças profundas na forma como se posiciona. No setor afetivo, haverá a possibilidade de rompimentos ou renascimentos. Nesse cenário, será essencial se atentar às atitudes impulsivas. Já no campo social, projetos em grupo possivelmente irão gerar desafios.

Sagitário

O setor afetivo cobrará dos nativos de Sagitário mais clareza e liberdade Tanya Syrytsyna / Shutterstock | Portal EdiCase

Nestes dias, você lidará com questões ligadas à confiança, ao controle e ao compartilhamento de recursos. Ao longo do processo, sentirá a necessidade de realizar uma transformação interna. No entanto, será importante respeitar os próprios limites, pois ultrapassá-los poderá gerar ilusões.

Quanto ao setor afetivo, as relações exigirão mais clareza e liberdade. Já no campo profissional, possivelmente ocorrerão imprevistos, mudando a rota dos seus planos. Isso exigirá ações estratégicas e flexíveis, realizando alguns ajustes e se desapegando do que não serve mais.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio enfrentarão mudanças no trabalho e na rotina Tanya Syrytsyna / Shutterstock | Portal EdiCase

Surgirão oportunidades de crescimento nas relações, mas também desafios, exigindo maturidade, senso de realidade e conversas profundas. No trabalho e na rotina, ocorrerão mudanças, o que poderá abalar a organização e a saúde. Para amenizar as tensões, será importante investir na criatividade e na flexibilidade.

Por fim, haverá um forte desejo por expansão e aprendizado. Apesar disso, algumas questões dificultarão a sua clareza sobre o caminho a seguir. Nesse contexto, procure agir com consciência e evite decisões impulsivas.

Aquário

Os nativos de Aquário sentirão a necessidade de reavaliar alguns hábitos no trabalho e na rotina Tanya Syrytsyna / Shutterstock | Portal EdiCase

A rotina e o ambiente de trabalho serão prioridades nesta semana. Você sentirá a necessidade de reavaliar hábitos e métodos que não funcionam mais. Ao mesmo tempo, enfrentará limitações práticas ou emocionais, o que causará frustrações.

No setor afetivo, conversas intensas revelarão verdades ocultas ou sentimentos confusos, ocasionando rompimentos ou cura. Em resumo, uma forte energia marcará essa área, podendo se manifestar por meio de crises ou mudanças. Você precisará de coragem para transformar o que está estagnado.

Peixes

As emoções dos nativos de Peixes estarão bem intensas Tanya Syrytsyna / Shutterstock | Portal EdiCase

Nesta semana, você sentirá tudo de forma intensa, com a paixão, a criatividade e o desejo de viver em alta. Entretanto, alguns desafios afetarão o seu ego e exigirão amadurecimento emocional. Além disso, poderá se deparar com frustrações causadas por expectativas não correspondidas, especialmente em questões afetivas ou relacionadas aos filhos.