Entenda seus direitos em casos de exposição de dados pessoais

Um simples compartilhamento de número de telefone entre clientes de uma academia virou um alerta nacional sobre privacidade de dados. A publicação feita por uma mulher viralizou no X (antigo Twitter) após ela relatar que seu número foi entregue pela recepção do estabelecimento a outro frequentador, sem seu consentimento.

Além de ilegal, o problema vai muito além de uma situação constrangedora. Tudo isso enfatiza o que os números já mostram: de acordo com um levantamento divulgado pela NordVPN, o Brasil ocupa a 1ª posição entre os países com maior volume de dados de internet vazados no mundo. O relatório também mostra que, dos 94 bilhões de cookies expostos na dark web, 7 bilhões são de usuários brasileiros.

De acordo com Mário Henrique Martins, advogado especialista em Direitos Difusos e Coletivos do escritório Martins Cardozo Advogados, a prática representa uma violação clara da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e do Código de Defesa do Consumidor (CDC). As penalidades podem variar de advertências até multas milionárias e, em casos mais graves, a suspensão de atividades.