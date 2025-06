Entenda o que há por trás da traição no relacionamento amoroso

New África / Shutterstock | Portal EdiCase

No mês em que é celebrado o Dia dos Namorados, volta à tona uma pergunta recorrente nos consultórios de psicologia: trair pode salvar um relacionamento? Embora pareça contraditório, essa dúvida revela muito sobre os vínculos afetivos contemporâneos e sobre o mal-estar silencioso que permeia muitos relacionamentos estáveis.

“A primeira coisa que a psicologia nos ensina é que a infidelidade é um fenômeno complexo e multifatorial. Pode significar algo muito além de impulso sexual”, pondera a psicóloga Laís Mutuberria, especialista em Neurociência do Comportamento. A seguir, ela compartilha os motivos comuns que levam à infidelidade e explica o que essa atitude pode revelar sobre os relacionamentos. Confira!

Raízes emocionais e socioculturais da infidelidade

Segundo Laís Mutuberria, diversas razões podem levar uma pessoa a trair, muitas das quais estão enraizadas em questões emocionais e na dinâmica do casal. “Os motivos mais frequentes incluem negligência emocional, sensação de invisibilidade, rotina, carência afetiva, ressentimentos acumulados, dificuldade de encarar e comunicar as faltas dentro da relação”, elenca.

Além dos fatores individuais e relacionais, há também influências mais amplas que vêm da própria cultura contemporânea. “Mas há também um pano de fundo mais amplo, de ordem sociocultural: vivemos em uma era de supervalorização do eu, marcada pelo imediatismo, pelo consumo e busca incessante por satisfação pessoal. Nesse contexto, a infidelidade pode ser compreendida como um sintoma de um individualismo crescente — uma tentativa, muitas vezes inconsciente, de resgatar o desejo, reafirmar a própria identidade ou preencher lacunas internas por meio da novidade e da validação externa”, explica a psicóloga.

Reconstruir após a traição exige maturidade e diálogo

De acordo com Laís Mutuberria, a infidelidade pode até gerar uma ruptura construtiva. Contudo, isso não significa que ela deva ser encarada como solução ou “atalho” para a crise, muito menos como uma maneira emocionalmente madura e responsável consigo e com o outro.

“A análise aqui não está na traição em si, mas no que ela revela. Em alguns casos, esse impacto pode levar o casal a conversar de verdade pela primeira vez — o que, longe de ser um cenário ideal, evidencia o grau de desconexão e a dificuldade pré-existente em estabelecer um diálogo honesto. A reconstrução pode ser possível, sim, mas ela exige responsabilidade, escuta ativa e um comprometimento mútuo com o processo”, explica.

Na prática clínica, é comum que casais que optam por permanecer juntos após uma traição enfrentem um processo profundo de ressignificação do vínculo. “Mas isso requer maturidade emocional, disposição para o enfrentamento honesto e um novo pacto relacional claro”, alerta a psicóloga.

Ela explica que reconstruir a confiança exige empenho do casal. “Não é possível seguir adiante ignorando os conflitos e fragilidades que precederam a infidelidade — muito menos o rompimento prévio da lealdade ao acordo afetivo estabelecido anteriormente. A reconstrução da confiança mútua não acontece espontaneamente; ela demanda tempo, trabalho conjunto e compromisso real com a transformação da relação”, ressalta.

Relações modernas revelam novas formas de deslealdade

Cada vez mais, observa-se no consultório que a deslealdade emocional, a falta de compromisso com o outro e a priorização constante do próprio desejo têm sido fontes recorrentes de sofrimento. Em muitos casos, o verdadeiro conflito não está apenas na traição sexual, mas na dificuldade de sustentar vínculos que exijam reciprocidade, responsabilidade e presença.