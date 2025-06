Cabelo da Solange, de "Vale Tudo": especialista explica quais formatos de rosto mais combinam com o corte

Diferentemente de outras épocas, hoje quem lança a maioria das tendências são as redes sociais, ocupando o lugar que era das novelas. Porém, engana-se quem pensa que as tramas não geram burburinho e emplacam novos costumes.

É o caso do remake de Vale Tudo, mais precisamente de Solange Duprat , interpretada pela atriz Alice Wegmann .

O corte de cabelo da personagem caiu no gosto da mulherada e tem servido de inspiração para quem quer dar uma repaginada no visual.

Cabeleireira e professora do Senac RS, Clair Gonçalves conta que o cabelo usado por Solange é o famoso chanel, corte muito relacionado com a estilista francesa Gabrielle “Coco” Chanel, fundadora da renomada marca de luxo que leva seu sobrenome, com uma franja reta.