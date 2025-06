9 sinais do diabetes que você pode estar ignorando

Os sintomas iniciais do diabetes podem passar despercebidos, mas requerem atenção para evitar complicações PR Image Factory / Shutterstock | Portal EdiCase

O Dia Nacional de Combate ao Diabetes, celebrado em 26 de junho, chama a atenção para uma realidade preocupante: cerca de 20 milhões de brasileiros convivem com a doença, segundo estimativa da Sociedade Brasileira de Diabetes. Silencioso e, muitas vezes, subestimado, o diabetes tipo 2 pode evoluir por anos sem apresentar sintomas evidentes — o que dificulta o diagnóstico e favorece o surgimento de complicações graves.

A doença ocorre quando há excesso de glicose no sangue devido à produção insuficiente ou à má utilização da insulina, hormônio responsável por transformar o açúcar em energia. O sobrepeso, presente em 7 a cada 10 brasileiros, somado ao consumo de alimentos ultraprocessados, é um dos principais fatores de risco.

“Você pode estar com diabetes e nem desconfiar, principalmente se não conhece seu histórico familiar. Os sinais iniciais são sutis e facilmente confundidos com estresse ou hábitos do dia a dia. Quando o paciente procura ajuda, muitas vezes o corpo já está comprometido”, explica o endocrinologista Márcio S. Roberto, coordenador de endocrinologia do Hospital São Luiz Jabaquara, da Rede D’Or.

A seguir, confira os 9 sintomas mais comuns que podem indicar a presença do diabetes:

1. Sede constante

Mesmo bebendo bastante água, a sensação de boca seca não passa.

2. Vontade frequente de urinar

Acordar várias vezes à noite para ir ao banheiro pode ser um alerta.

3. Cansaço sem motivo aparente

Sensação de exaustão mesmo após uma boa noite de sono.

4. Fome exagerada

Comer muito e não se sentir saciado.

A perda ou ganho de peso sem explicação é um dos sinais de alerta para o diabetes Prostock-studio / Shutterstock | Portal EdiCase

5. Perda (ou ganho) de peso sem explicação

Perder ou ganhar peso, mesmo sem mudanças na dieta ou na rotina, pode ser um dos sintomas do diabetes.

6. Visão embaçada ou turva

Dificuldade para focar ou enxergar nitidamente.

7. Formigamento nos pés e mãos

Alterações na sensibilidade periférica também podem ser sinais de diabetes.

8. Infecções de repetição

Candidíase, infecções urinárias ou de pele que voltam com frequência.

9. Feridas que demoram a cicatrizar

Pequenos machucados que levam semanas para fechar.

O endocrinologista Márcio S. Roberto alerta que, “com a rotina acelerada, sedentarismo e maus hábitos alimentares, as pessoas tendem a normalizar sinais do corpo. Se tem algo que pode fazer a diferença é prestar atenção nos ‘recados’ do organismo. Ele costuma avisar, mesmo que discretamente”. Quando não tratado, o diabetes pode causar infartos, AVCs, insuficiência renal, cegueira e até amputações, consequências da deterioração dos vasos sanguíneos e da má circulação.

Avanços no tratamento do diabetes

Apesar de incurável, o diabetes passou a contar com tratamentos cada vez mais eficazes. Medicamentos modernos ajudam a controlar a glicemia, promovem perda de peso e protegem órgãos como coração e rins. “O diabetes é traiçoeiro, mas não é imbatível. Quanto antes for identificado, maiores as chances de manter uma vida saudável. Mudanças na alimentação, prática de exercícios, boa qualidade do sono e acompanhamento médico fazem toda a diferença”, reforça o endocrinologista.