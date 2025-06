9 diferenças entre as raças pitbull e american staffordshire terrier

O pitbull e o american staffordshire terrier são cachorros diferentes GoDog Photo e Eve Photography / Shutterstock | Portal EdiCase

À primeira vista, os cães das raças pitbull e american staffordshire terrier parecem idênticos. Ambos possuem corpo musculoso, porte médio, pelagem curta e um olhar intenso. Não é raro que sejam confundidos, principalmente por pessoas que não estão familiarizadas com suas origens e características específicas.

No entanto, apesar das semelhanças físicas, eles têm histórias distintas, foram criadas com propósitos diferentes e apresentam particularidades que influenciam desde o temperamento até a convivência no dia a dia. A seguir, confira algumas diferenças entre as raças pitbull e american staffordshire terrier!

1. Reconhecimento oficial das raças

O american staffordshire terrier é reconhecido por importantes federações cinófilas, como o American Kennel Club (AKC) e a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), que estabelecem um padrão rígido de características físicas e comportamentais. O pitbull, oficialmente chamado de american pit bull terrier, não é aceito pelo AKC, mas é registrado por outras entidades, como o United Kennel Club (UKC) e a American Dog Breeders Association (ADBA), além da CBKC. Essa diferença afeta diretamente a padronização da raça: enquanto o amstaff tem um padrão único, o pitbull pode variar mais em aparência e linhagem.

2. Origem e desenvolvimento

Ambas as raças têm raízes comuns, vindas do cruzamento entre antigos buldogues e terriers no século XIX, na Inglaterra. Porém, com o tempo, seguiram caminhos distintos. O pitbull foi levado aos Estados Unidos e passou a ser criado principalmente para esportes de força, como puxar peso e participar de provas de agilidade. O american staffordshire terrier, por outro lado, foi desenvolvido com foco em temperamento dócil e convivência familiar, sendo adaptado para exposições e como cão de companhia.

O american staffordshire terrier tem o corpo mais compacto e musculoso Kalmar Peter / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Tamanho e estrutura corporal

O american staffordshire terrier possui o corpo mais compacto, musculoso e com aparência robusta. Sua estrutura óssea é mais pesada, e o porte costuma ser mais baixo e largo. O pitbull, por outro lado, apresenta maior variedade de tamanhos, com cães mais atléticos, longilíneos e com musculatura definida, mas menos “troncuda”.

Essa diferença na conformação física é resultado direto dos objetivos da criação de cada raça e pode ser percebida na movimentação: o pitbull tende a ser mais ágil e leve, enquanto o amstaff é mais firme e robusto.

4. Padrão de peso e altura

O padrão do american staffordshire terrier costuma ser mais estável: a raça geralmente mede entre 43 e 48 cm de altura e pesa de 25 a 30 kg. Já o pitbull apresenta maior amplitude, podendo variar de 14 a 30 kg, com altura entre 43 e 53 cm, dependendo da linhagem. Isso se deve à ausência de um padrão único e ao fato de o pitbull ser criado com objetivos distintos, como esportes caninos ou trabalho, resultando em variações mais marcantes.

5. Temperamento e comportamento

Tanto o pitbull quanto o american staffordshire terrier são carinhosos, leais e extremamente apegados aos tutores. Contudo, o amstaff, devido à criação voltada para exposições e lares, costuma ser mais estável e previsível no comportamento, além de sociável com estranhos e outros animais.

O pitbull, por sua vez, pode apresentar maior impulso de proteção e energia, exigindo mais atenção à socialização desde filhote. Isso não significa que seja agressivo, mas que sua criação exige mais estímulo físico e mental para manter o equilíbrio comportamental.

6. Formato da cabeça e do focinho

A cabeça do american staffordshire terrier é larga, com stop (depressão entre o focinho e a testa) bem marcado e mandíbulas fortes. O pitbull pode ter a cabeça um pouco mais estreita, com focinho mais longo e traços menos angulados. O formato da cabeça é uma das características consideradas no padrão oficial da raça amstaff, mas não é tão rigorosamente definido no pitbull.

O pitbull costuma ser criado para diferentes fins Natthapot Chantaravibo / Shutterstock | Portal EdiCase

7. Seleção genética e foco da criação

Os criadores de american staffordshire terrier buscam obedecer a um padrão oficial de beleza e comportamento. Por isso, os filhotes são selecionados para manter temperamento equilibrado, boa convivência com humanos e características físicas específicas. Já os pitbulls, dependendo do criador, podem ser criados para diferentes fins — esportivos, recreativos ou trabalho —, resultando em maior variedade genética.

8. Nível de energia e necessidade de estímulo

O pitbull é, em geral, mais intenso e exigente quando se trata de atividade física. Ele precisa de caminhadas diárias, brincadeiras estimulantes e tarefas que desafiem sua mente. Caso contrário, pode desenvolver comportamentos destrutivos ou ansiedade. O american staffordshire terrier também é ativo, mas costuma se adaptar melhor a rotinas mais tranquilas, desde que receba atenção suficiente.

9. Percepção social e preconceitos

Infelizmente, o pitbull carrega um estigma social negativo, muitas vezes associado a agressividade, o que leva a proibições e restrições legais em diversos locais. Isso ocorre principalmente pela falta de informação e por maus tutores que incentivaram comportamentos inadequados.