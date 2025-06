7 raças de cachorro mais tranquilas 

Cães tranquilos são perfeitos para quem valoriza ambientes silenciosos, convívio harmonioso e uma rotina sem muita agitação ViDI Studio / Shutterstock | Portal EdiCase

Os cachorros são ótimos companheiros e fazem parte da vida de muitas pessoas no Brasil e no mundo. Para quem busca um cão mais calmo — seja para viver em um apartamento, acompanhar pessoas idosas ou simplesmente ter um pet que goste de sossego e companhia próxima —, há raças que se destacam justamente pelo temperamento tranquilo e facilidade de convivência. Abaixo, confira algumas delas!

1. Buldogue inglês

O buldogue inglês é um cachorro calmo, leal e perfeito para ambientes internos Rita_Kochmarjova / Shutterstock | Portal EdiCase

De origem inglesa, o buldogue inglês é um cão de porte médio e musculoso, com uma aparência marcante devido ao focinho achatado, rugas no rosto e mandíbula proeminente. Sua pelagem é curta, lisa e fácil de manter. Apesar do visual sério, é extremamente dócil, calmo e leal aos tutores. Costuma ser pouco exigente em termos de atividade física e prefere ambientes internos e confortáveis.

2. Shih tzu

O shih tzu adora colo e carinho, sendo um companheiro tranquilo e afetuoso Brenda Areli55 / Shutterstock | Portal EdiCase

O shih tzu é um cachorro de pequeno porte, originário da China, criado inicialmente para fazer companhia à nobreza. Sua pelagem é longa, densa e requer escovação frequente, mas seu temperamento é encantador. É um cão afetuoso, sociável e muito tranquilo, que gosta de colo e carinho. Não precisa de muitos exercícios físicos e tende a ser muito adaptável a ambientes calmos.

3. Golden retriever

O golden retriever une inteligência, equilíbrio e uma paciência exemplar com crianças Donamen / Shutterstock | Portal EdiCase

Originário da Escócia, o golden retriever é uma das raças mais populares do mundo. De porte médio a grande, com pelagem dourada ondulada e expressão sempre amigável, ele combina inteligência, afeto e equilíbrio. Embora goste de atividades ao ar livre e precise de passeios diários, dentro de casa é calmo, obediente e muito paciente, especialmente com crianças.

4. Basset hound

O basset hound é afetuoso, tranquilo e adora longos períodos de descanso Svyatoslav Balan / Shutterstock | Portal EdiCase

Com raízes na França e na Inglaterra, o basset hound é facilmente reconhecível por suas pernas curtas, corpo longo e orelhas compridas. Tem pelagem curta e densa, fácil de cuidar. Apesar de ser um cão farejador com excelente olfato, seu comportamento em casa é bastante tranquilo. Gosta de descansar por longos períodos, tem personalidade afetuosa e tende a ser teimoso, mas sempre gentil.

5. Pug

O pug é carismático, bem-humorado e se adapta bem à vida em apartamento Pixel-Shot / Shutterstock | Portal EdiCase

O pug é uma raça originária da China, muito antiga e criada exclusivamente para companhia. De porte pequeno, corpo robusto e focinho achatado, ele tem uma aparência carismática e cativante. É um cachorro muito apegado aos tutores, adora colo e presença constante. Costuma ser bem-humorado, tranquilo e se adapta muito bem à vida em apartamento.

6. Cavalier king charles spaniel

O cavalier king charles spaniel é dócil e convive bem com crianças, idosos e outros pets BAUER Alexandre / Shutterstock | Portal EdiCase

Este cão elegante e delicado surgiu na Inglaterra e se destaca por sua pelagem longa, sedosa e seu olhar doce. De porte pequeno, é extremamente afetuoso, gentil e calmo. Gosta de estar perto dos tutores o tempo todo e tem facilidade em conviver com crianças, idosos e outros animais.

7. São Bernardo

O São Bernardo é um gigante gentil, com temperamento sereno e protetor Rita_Kochmarjova / Shutterstock | Portal EdiCase