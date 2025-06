7 efeitos da testosterona no organismo feminino

A testosterona, apesar de ser mais conhecida como o principal hormônio masculino, também está presente no organismo feminino e exerce funções importantes. Nas mulheres, ela é produzida em pequenas quantidades pelos ovários e pelas glândulas suprarrenais. Esse hormônio contribui para a manutenção da massa muscular, da densidade óssea, da libido e do bem-estar geral. Além disso, influencia o humor, os níveis de energia e até a função cognitiva.

Abaixo, a médica Dra. Eline Lôbo, especialista em Clínica Médica e Cardiologia, explica sobre os efeitos da testosterona no organismo feminino. Confira!

1. Acelera o metabolismo basal

2. Favorece o ganho de massa magra

Ela é essencial para a construção e manutenção da massa muscular. Mais músculos significam um metabolismo mais ativo , já que o tecido muscular consome mais energia do que o tecido gorduroso.

3. Reduz a gordura visceral abdominal

4. Melhora a sensibilidade à insulina

O hormônio contribui para o controle da glicose no sangue. Mulheres com testosterona equilibrada tendem a ter menos resistência insulínica — fator de risco para diabetes tipo 2.

5. Aumenta a disposição física e mental

Com bons níveis de testosterona, a mulher sente mais energia, motivação e clareza mental . A fadiga constante, comum em fases de desequilíbrio hormonal, pode estar ligada à sua deficiência.

6. Protege o coração e os vasos sanguíneos

7. Ajuda no controle do peso

Com o metabolismo mais ativo, menos gordura abdominal, mais massa magra e melhor regulação de insulina, o corpo entra em equilíbrio e se torna mais eficiente no controle do peso — inclusive durante e após a menopausa.