6 tendências de beleza dos anos 2000 que voltaram com tudo

A cultura pop dos anos 2000 está mais viva do que nunca — e isso vai muito além dos looks com cintura baixa e das playlists nostálgicas. Na beleza, o retorno do Y2K trouxe de volta o brilho, a irreverência e uma certa despreocupação estética que marcaram a virada do milênio. É a vez das sombras cintilantes, dos cabelos bagunçadinhos e das unhas com muita informação (e muita cor).