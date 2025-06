6 receitas de sopas cremosas para espantar o frio

As sopas são um tipo de comida que combina muito bem com o frio. As versões cremosas, então, conquistam tanto pelo sabor quanto pela textura. Além disso, são muito fáceis de preparar e podem ser combinadas com diversos ingredientes saudáveis e nutritivos, que ajudam a fortalecer a imunidade nesta época do ano. A seguir, confira 6 receitas de sopas cremosas simples e saborosas para você preparar em poucos minutos em casa!