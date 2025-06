6 cuidados para adotar quando o gato vomita

É importante ficar atento às causas do vômito dos gatos

O vômito de um gato pode ser causado por situações simples, como a troca repentina da ração, ou indicar algo mais sério, como intoxicação, infecções ou doenças internas. Embora nem todo episódio represente um risco grave, é importante ficar atento à frequência, à aparência do vômito e ao comportamento do animal. Mudanças no apetite, apatia ou sinais de dor podem ser indicativos de que algo não vai bem.