6 benefícios do alongamento antes da corrida

Com mais de 19 milhões de praticantes, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de países com mais pessoas que praticam corrida, segundo o Relatório Anual sobre Tendências de Esportes do Strava. Inclusive, foi o esporte mais praticado em todo o mundo em 2024 — uma tendência que segue firme em 2025, impulsionada pelo desejo de adotar hábitos saudáveis e atividades ao ar livre.