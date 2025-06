6 atrações para curtir em Orlando durante o Mundial de Clubes

Orlando será uma das sedes do Mundial de Clubes da FIFA neste ano CreativeStudio79 / Shutterstock | Portal EdiCase

Orlando está prestes a se tornar o centro das atenções do mundo esportivo com a realização do Mundial de Clubes da FIFA 2025, em junho, sendo uma das sedes do campeonato com dois estádios: Inter&Co Stadium e Camping World Stadium, ambos localizados na região de Downtown. Para os torcedores que vão desembarcar na cidade, a experiência vai muito além dos 90 minutos em campo.

Conhecida como a Capital Mundial dos Parques Temáticos, Orlando também é um destino vibrante e surpreendente para quem busca entretenimento, cultura e gastronomia, inclusive entre uma partida e outra. Queridinha dos brasileiros, a cidade recebeu quase 700 mil visitantes do Brasil em 2024, e continua conquistando corações com sua combinação única de entretenimento.

A seguir, a Visit Orlando, Associação Oficial de Turismo® de Orlando, lista um roteiro com sugestões imperdíveis para curtir durante o Mundial de Clubes da FIFA 2025!

1. Explore o lifestyle noturno de Orlando

Para aqueles que desejam estender a emoção das arquibancadas até a noite, a cidade oferece atrações que combinam diversão, gastronomia e shows. O Cocktails & Screams é um bar com temática de Halloween que funciona o ano inteiro, com direito à decoração sombria, coquetéis criativos como “The Ritual” e apresentações ao vivo.

Para os amantes de música ao vivo, o Judson’s Live, no Dr. Phillips Center for the Performing Arts, oferece uma programação refinada de jazz, soul, R&B e performances acústicas. O ambiente intimista e elegante é perfeito para encerrar o dia com boa música e coquetéis especiais.

Uma excelente opção para famílias é o Pirate’s Dinner Adventure, um jantar temático interativo com acrobacias, lutas e performances ao vivo em um incrível navio pirata em tamanho real.

2. Compras com estilo e economia

Orlando é também um paraíso para os amantes de compras. Os outlets Orlando International Premium Outlets e Lake Buena Vista Factory Stores oferecem grandes marcas com preços convidativos. Já no sofisticado The Mall at Millenia, além de grifes renomadas, os visitantes encontram uma experiência personalizada.

3. Descubra sabores premiados

Com uma cena gastronômica premiada e vibrante, a cidade conta com opções de restaurantes que vão muito além do fast food. O recém-lançado Guia Michelin Flórida 2025 conta com 59 restaurantes indicados, sendo 8 estrelados, com destaques para o duas estrelas Sorekara, que encanta com sua proposta intimista de culinária japonesa moderna, além de indicados imperdíveis como o Prato, com influências da culinária italiana e localizado na região de Winter Park, e o Se7en Bites, em Milk District, com pratos da gastronomia sulista local.

O Lake Eola Park é um ótimo lugar para descansar e aproveitar a vista da cidade Susanne Pommer / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Atividades ao ar livre e cultura gratuita

Para relaxar entre os jogos, vale explorar atrações gratuitas como o Lake Nona Sculpture Garden, um jardim com esculturas mundialmente reconhecidas. O Lake Eola Park, no coração de Downtown Orlando, é um refúgio urbano perfeito para relaxar, com trilhas arborizadas, pedalinhos em formato de cisne e vistas encantadoras da cidade. Para os aventureiros, o Get Up and Go Kayaking tem os famosos caiaques transparentes, e um passeio guiado pelas nascentes, como Rock Springs.

5. Atrações por menos de US$ 30

A cidade também reserva atividades de alto nível com excelente custo-benefício. O Max Action Arena, no ICON Park, oferece opções imersivas em realidade virtual perfeitas para famílias; e o Crayola Experience garante diversão interativa para todas as idades, com atividades artísticas por preços a partir de US$ 25.

Em Winter Park, o passeio Scenic Boat Tour proporciona vista para as mansões à beira do lago de várias celebridades que vivem em Orlando, além de curiosidades sobre a história da região enquanto aprecia a paisagem natural dos canais.

Aproveita a estadia na cidade para conhecer os famosos parques temáticos dorengo5 / Shutterstock | Portal EdiCase

6. Visite os famosos parques temáticos

Além da emoção nos gramados, os visitantes têm a oportunidade de explorar os icônicos parques temáticos de Orlando, que proporcionam experiências imersivas para todas as idades. No Walt Disney World Resort, quatro parques reúnem desde a magia clássica do Magic Kingdom até aventuras intergalácticas no Disney’s Hollywood Studios.

O Universal Orlando Resort convida os fãs de cinema a viverem grandes histórias, com destaque para o mais novo parque, o Epic Universe, que promete elevar ainda mais o nível de diversão, com atrações distribuídas por cinco mundos imersivos.

No SeaWorld Orlando, a aventura ganha forma em montanhas-russas emocionantes, experiências imersivas e atrações aquáticas de tirar o fôlego. O parque é conhecido por oferecer algumas das montanhas-russas mais radicais da Flórida, como a Mako, inspirada na velocidade do tubarão que lhe dá nome, e a recém-lançada Pipeline: The Surf Coaster, a primeira montanha-russa do mundo com a proposta de simular a sensação real de surfar.

Para famílias com crianças pequenas, o colorido mundo do LEGOLAND Florida Resort, a menos de uma hora do centro de Orlando, garante um dia inteiro de aventuras criativas e interativas.

Mundial de Clubes da FIFA 2025

E para não perder nenhum dos jogos, confira as datas, os horários e as equipes que disputam o título em Orlando:

Benfica vs. Auckland City – 20 de junho, 12h00 (ET), no Inter&Co Stadium;

1º do Grupo G vs. 2º do Grupo H – 30 de junho, 21h00 (ET), no Camping World Stadium;

TBC vs. Flamengo – 24 de junho, 21h00 (ET), no Camping World Stadium;

Quartas de final: vencedor do jogo 53 vs. vencedor do jogo 54 – 4 de julho, 15h00 (ET), no Camping World Stadium.

Para facilitar o deslocamento entre Orlando e Miami, outra sede do Mundial de Clubes da FIFA 2025 na Flórida, o trem de alta velocidade Brightline pode ser uma boa opção. Com viagens de aproximadamente 3 horas, o serviço oferece conforto, Wi-Fi gratuito e estações com fácil acesso a partir dos principais estádios nas duas cidades.